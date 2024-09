Investigazione di errori di fatto: dodici storie immaginarie raccontate da Trump nel mese scorso

Ecco un articolo che non è la solita propaganda politica, con statistiche manipolate e affermazioni esagerate. Il candidato repubblicano alla presidenza sta diffondendo bugie spudorate che non hanno alcun fondamento nella realtà.

La dichiarazione più clamorosa di Trump riguarda gli immigrati a Springfield, Ohio, dove li ha accusati senza prove di mangiare gli animali domestici della gente. Tuttavia, gli ultimi comizi e interviste di Trump sono stati pieni di storie non verificate.

Ecco 11 esempi degli ultimi mesi.

Harris e la leva militare

Durante un comizio a Las Vegas la scorsa settimana, Trump ha affermato che la sua avversaria democratica, la vicepresidente Kamala Harris, sta promuovendo la reintroduzione della leva militare: "Lei sta già parlando di reintrodurre la leva. Vuole reintrodurre la leva e mandare tuo figlio in una guerra che non avrebbe mai dovuto esserci."

È una pura finzione. Harris non ha mai menzionato la reintroduzione della leva.

L'intervista di Harris a CNN

Durante un evento di Fox News in Pennsylvania all'inizio di settembre, Trump ha affermato che Harris aveva degli appunti per aiutarla durante la sua intervista televisiva con CNN alla fine di agosto. Ha anche imitato Harris mentre guardava questi appunti.

In realtà, non aveva alcun appunto.

Bambini transgender e scuole

In un evento tenuto da un gruppo conservatore alla fine di agosto, Trump ha detto che le scuole stavano segretamente eseguendo interventi di affermazione di genere sui bambini senza il consenso dei genitori. Ha detto: "La questione transgender è incredibile. Pensa, tuo figlio va a scuola e torna a casa qualche giorno dopo con un'operazione. La scuola decide cosa succederà a tuo figlio."

La campagna di Trump ha poi ammesso di non essere riuscita a trovare alcun evidence a sostegno di questa storia. Il consenso dei genitori è richiesto per gli interventi di affermazione di genere; le scuole non hanno eseguito o approvato questi interventi alle spalle dei genitori.

Despite being proven wrong, Trump repeated the story at a Wisconsin rally in early September.

Harris e l'invasione russa dell'Ucraina

Trump ha raccontato una storia su Fox News alla fine di agosto su come il presidente Biden avrebbe supposedly inviato Harris a trattare con il presidente russo Vladimir Putin per prevenire un'invasione dell'Ucraina. Trump ha affermato che Harris è stata inviata "a vedere Putin in Russia tre giorni prima dell'attacco. È andata. Ha presentato il suo caso. Lui ha attaccato tre giorni dopo. Ha attaccato tre giorni dopo. Ha riso di lei. Ha pensato che fosse uno scherzo." Trump ha anche raccontato una versione di questa storia al dibattito di settembre.

Questa storia è completamente falsa.

Biden non ha mai inviato Harris a trattare con Putin e non è andata in Russia poco prima dell'invasione. Invece, Harris è andata a una conferenza in Germania per incontrare gli alleati degli Stati Uniti, compreso il presidente ucraino Volodymr Zelensky.

L'identità di Harris

Trump ha affermato in un convegno di giornalisti neri alla fine di luglio che Harris ha promosso solo la sua eredità indiana e poi all'improvviso è diventata nera. Difendendo la sua affermazione, Trump l'ha ripetuta al dibattito di settembre, dicendo che Harris aveva "diffuso" a un certo punto che "non era nera."

Niente di tutto ciò è vero.

Harris, che è stata cresciuta in una comunità nera e si è laureata in un'università storicamente nera, ha sempre abbracciato la sua identità nera. Anche se ha parlato anche della sua eredità asiatica, non ha mai affermato di non essere nera.

La performance di Harris alle primarie del 2020

Trump ha ripetutamente affermato che Harris era così impopolare quando si è candidata alle elezioni presidenziali del 2019 che è stata la prima candidata a ritirarsi dalle affollate primarie democratiche. "Era una dei 22 che si sono candidati. È stata la prima a ritirarsi," ha detto a un comizio in Pennsylvania alla fine di agosto.

Non è accurato.

In realtà, 13 altri candidati democratici si sono ritirati prima di Harris, compresi i governatori in carica o precedenti dello Stato di Washington, Montana e Colorado; il sindaco in carica della città di New York; e i membri in carica o precedenti della Camera dei rappresentanti e del Senato.

Opinioni su Roe v. Wade

Di fronte alle critiche per aver nominato tre giudici che hanno rovesciato la decisione sulla legalità dell'aborto di Roe v. Wade nel 2022, Trump ha creato una storia inventata secondo cui questa decisione impopolare era voluta da "tutti" - compresi "tutti i democratici".

"Tutti i democratici, tutti i repubblicani, tutti volevano che Roe v. Wade fosse terminata e riportata negli Stati," ha detto su Fox News alla fine di agosto.

Non è vero.

Roe è stato costantemente sostenuto da una maggioranza del pubblico americano e godeva di un sostegno schiacciante tra i democratici - con il 80% di sostegno o più tra i democratici in molti sondaggi.

In una conferenza stampa in California in settembre, Trump ha affermato che "se avessi un conteggio dei voti onesto, vincerei la California, ma i voti non vengono conteggiati onestamente." Ha fatto una versione più vivida di questa affermazione in un'intervista alla fine di agosto, dicendo: "Anche se Gesù stesso contasse i voti, vincerei comunque la California."

È una pura assurdità. Il voto è onesto e corretto in California, proprio come in qualsiasi altro stato. Trump perde costantemente la California perché è uno stato fortemente democratico che non ha eletto un presidente repubblicano dal 1988. Ha perso lo stato nel 2020 con oltre cinque milioni di voti e una percentuale di oltre 29 punti.

'Uomo dell'anno' in Michigan

Dal 2016, Trump ha affermato di aver vinto un premio 'Uomo dell'anno' in Michigan prima di entrare in politica. Tuttavia, CNN e altri media hanno smentito questa affermazione, dicendo che non solo Trump non ha mai ricevuto un tale premio, ma non c'è alcuna prova che un tale premio esista.

In un evento in Michigan martedì, Trump ha dichiarato di essere stato assolto. "La stampa ha detto che non è mai successo. Be', è successo. Hanno scoperto dove era," ha detto Trump. Tuttavia, i media non hanno scoperto alcuna prova concreta del premio 'Uomo dell'anno' di Trump.

Trump ha diffuso per mesi la storia secondo cui il "Congo" rilascia deliberatamente i prigionieri per incentivare la loro migrazione verso gli Stati Uniti. "Molti prigionieri rilasciati dal 'Congo' in Africa, tipi duri", ha detto Trump a un evento in Arizona ad agosto. In un comizio in Pennsylvania una settimana dopo, ha detto: "Dal 'Congo', Africa: 22 persone depositate nel nostro paese. Da dove vieni? Dal Congo. Da quale parte? Dal carcere".

Tuttavia, rappresentanti di entrambi il Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Congo hanno confermato che questa affermazione è falsa. Gli esperti dei due paesi non hanno trovato alcuna prova a sostegno di questa teoria e la campagna di Trump non ha fornito alcuna conferma.

Revisori dei dati sul lavoro

Dopo che il Bureau of Labor Statistics ha annunciato ad agosto che la sua revisione annuale dei dati sul lavoro mostrava che l'economia aveva creato circa 818.000 posti di lavoro in meno di quanto inizialmente riportato per i 12 mesi fino a marzo, Trump ha raccontato una storia sul governo che pianificava di rivelare questa revisione dopo le elezioni ma è stato costretto a farlo in anticipo a causa di un "whistleblower" o "leaker patriota".

Si tratta di un'altra invenzione. Il Bureau of Labor Statistics rilascia regolarmente i dati preliminari revisionati ad agosto e aveva annunciato la data esatta di rilascio - 21 agosto - settimane prima.

William Beach, un economista conservatore nominato da Trump per guidare il Bureau of Labor Statistics, ha scritto sui social media: "Per coloro che pensano che la grande revisione dei numeri dei posti di lavoro del BLS 'trapelato' e doveva essere rilasciato dopo le elezioni, ricordate che il BLS annuncia sempre le sue revisioni preliminari ad agosto e ha annunciato la data di quest'anno, 21 agosto, molti mesi fa. È importante verificare i fatti".

La tendenza in corso di affermazioni infondate del candidato presidenziale repubblicano va oltre l'immigrazione, come dimostrato in diversi recenti casi. Ad esempio, in un comizio a Las Vegas, Trump ha falsamente accusato la vicepresidentessa Kamala Harris di aver sostenuto il servizio militare obbligatorio, una affermazione che non ha mai fatto. In modo simile, durante un evento di Fox News, Trump ha affermato che Harris guardava i cartellini durante il suo

