Per l'analista politico Wolfgang Muno di Rostock, i risultati delle elezioni statali in Turingia e Sassonia non sono solo un riflesso di sentimenti temporanei. "Ho serie preoccupazioni per la democrazia in Germania", ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa. Evidenzia "una critica fondamentale e un rigetto della democrazia di diritto e della democrazia liberale e diversificata tra significativi parti della popolazione, in particolare nell'est della Germania".

Anche se si tratta solo di elezioni statali in piccoli stati federali, ha affermato Muno, "l'impatto simbolico è enorme". Per la prima volta dopo la guerra, un partito di estrema destra è emerso come forza principale in uno stato. "Questo verrà notato e dibattuto anche all'estero".

In Turingia, l'AfD, considerata sicuramente di estrema destra dai servizi di intelligence dello stato, ha preso il comando. In Sassonia, si è posizionata come la seconda forza più forte dietro la CDU. Muno ha definito l'AfD e l'alleanza recentemente formata tra Sahra Wagenknecht e il Partito della Sinistra (BSW) come "divisori populisti". Altri partiti potrebbero trovare difficile rispondere con fatti e sostanza di conseguenza.

Non esistono risposte semplici per i successi politici in relazione alla guerra in Ucraina e alla migrazione. Anche i successi, come la gestione della crisi energetica o l'aumento delle fonti rinnovabili, sono contestati o criticati. "Inoltre, la scienza politica non può offrire una guida solida su come stabilire una fiducia fondamentale nello stato e nella democrazia oltre all'educazione politica", ha aggiunto Muno.

La strada per le prossime elezioni statali nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore è lunga, rendendo premature le previsioni. "Ma sta diventando evidente che sarà molto difficile per Manuela Schwesig e il governo statale", ha affermato Muno, facendo riferimento alla Presidente del Consiglio della SPD.

