- Investigatore di grafici: il caldo estivo è ancora forte

A differenza degli anni passati, non è ancora emerso un successo estivo netto sul mercato musicale tedesco nel 2024. "L'estate è stata lenta ad arrivare e così anche il successo estivo", riferisce GfK Entertainment, la società che compilerà le classifiche ufficiali tedesche. Al momento non c'è un chiaro concorrente.

L'anno scorso è stato simile: "È stato necessario un po' di tempo per determinare il successo estivo anche lo scorso anno. 'Girls on Horses' è stato incoronato alla fine di agosto 2023", spiega GfK Entertainment da Baden-Baden. Nel 2022, "Layla" di DJ Robin & Schürze era già stato stabilito come la canzone party definitiva alla fine di luglio.

Nessuna ondata di successi di Ballermann quest'anno

La tanto attesa continuazione di un'ondata di successi di Ballermann non si è ancora materializzata. Solo all'inizio della stagione, canzoni come "Topless" di Isi Glück e Marc Eggers, "Topless" di Julian Sommer o "Handwerker" di Mickie Krause e Julian Sommer hanno guadagnato un po' di trazione oltre la scena party di Mallorca.

A proposito di Krause: quest'anno ha segnato un anniversario. Il primo cosiddetto successo di Ballermann, "Ten Naked Hairdressers" di Mickie Krause, ha celebrato il suo 25° anniversario.

La tradizione del successo estivo ufficiale è che la canzone provenga da interpreti meno noti o che non abbiano ancora avuto un grande successo in Germania.

"Macarena" di Los del Rio (1996), "Dragostea din tei" di O-Zone (2004) sono stati grandi successi estivi. Tuttavia, questa apparente regola è stata infranta in precedenza, ad esempio nel 2021 con Ed Sheeran ("Bad Habits") o nel 2019 con Shawn Mendes ("Señorita", featuring Camila Cabello).

Tra i famosi successi estivi della storia della pop tedesca ci sono "I Kissed A Girl" di Katy Perry (2008), "I Follow Rivers (Magician Remix)" di Lykke Li (2012), "Wake Me Up" di Avicii (2013) e "Despacito" di Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Ci sono alcuni potenziali candidati per il successo estivo di quest'anno in base al loro successo nelle classifiche. Secondo GfK Entertainment, uno di loro è "I Like The Way You Kiss Me" di Artemas.

Artemas (24) è un produttore musicale britannico che ha ottenuto un successo globale con questo brano elettronico e orecchiabile, grazie in gran parte alla sua popolarità su TikTok. Gli esperti spiegano che il pezzo presenta un strumentale post-punk con voci acute.

Un altro candidato è "Move" di Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii.

Il DJ di Berlino Adam Port si è fatto un nome a livello internazionale con il suo collettivo Keinemusik. Si esibisce nei festival come Coachella, Burning Man o Fusion e viene celebrato nei club di Berlino o Ibiza. La sua traccia elettronica "Move" offre un autentico sound di tramonto estivo.

Anche "Pedro" di Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà è in corsa per il successo estivo del '24.

Questa traccia ballabile è una nuova versione del classico Italo-disco omonimo di Raffaella Carrà. L'originale, uscito nel 1980, è stato uno dei successi più famosi della cantante italiana, insieme a "A far l’amore comincia tu" (noto anche come "Love Affair"). La versione di Jaxomy e Agatino Romero è un omaggio alla disco, alla diva, alla dolce vita - il suono cliché delle vacanze estive in Italia. Slogan: Via verso la terra della pizza, della Vespa e del gelato.

