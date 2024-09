Investigare la veridicità: Harris afferma erroneamente la posizione di Trump sull'occupazione manifatturiera.

Intervistatrice Stephanie Ruhle ha chiesto a Harris cosa ne pensasse dei sondaggi che suggeriscono che la maggior parte degli elettori ritiene che Trump sia migliore nella gestione dell'economia.

Harris ha risposto: "Ecco cosa capisco in base ai fatti. Donald Trump ci ha lasciato un'economia tanto brutta quanto durante la Grande Depressione, soprattutto considerando i dati sull'occupazione, come ad esempio i tassi di disoccupazione". Dopo che Ruhle ha menzionato l'impatto negativo del Covid-19 sui dati dell'occupazione, Harris ha continuato: "Anche prima della pandemia, ha perso posti di lavoro nel settore manifatturiero - secondo le stime più diffuse, almeno 200,000".

Verifica dei fatti:La dichiarazione di Harris è inaccurata. Trump ha supervisionato un aumento di 414,000 posti di lavoro nel settore manifatturiero statunitense prima che il Covid-19 colpisse, invece di una perdita di "almeno 200,000", come ha affermato Harris. Inoltre, la perdita complessiva di posti di lavoro nel settore manifatturiero durante il mandato di Trump è stata di 178,000, non di 200,000 o più, come ha affermato Harris.

Trump e i posti di lavoro nel settore manifatturiero

Ci sono numerosi fattori che causano fluttuazioni nei numeri dei posti di lavoro, a parte un presidente. Anche se si attribuiscono tutti i guadagni e le perdite di posti di lavoro al presidente, non è ancora vero che Trump abbia perso "almeno 200,000" posti di lavoro nel settore manifatturiero prima della pandemia.

Dal gennaio 2017, l'inizio del mandato di Trump, fino al febbraio 2020, subito prima che la pandemia colpisse, l'economia ha aggiunto 414,000 posti di lavoro nel settore manifatturiero.

L'occupazione nel settore manifatturiero, come l'occupazione complessiva, è drasticamente diminuita una volta che una parte significativa dell'economia si è chiusa nel marzo e aprile 2020, perdendo 1,3 milioni di posti di lavoro nel solo aprile 2020. L'economia ha quindi rapidamente ripreso ad aggiungere posti di lavoro nel settore manifatturiero, aumentando ogni mese dal maggio 2020 al dicembre 2020, prima di una piccola perdita nel gennaio 2021. Tuttavia, questi guadagni non sono stati sufficienti a compensare le perdite di marzo e aprile 2020. Pertanto, il totale complessivo per i quattro anni di Trump in carica è stato una perdita di 178,000 posti di lavoro.

Quando CNN ha contattato la campagna di Harris per un commento sulla dichiarazione errata di Harris del 17 marzo 2023, un assistente della campagna ha fatto riferimento a una dichiarazione simile, ma accurata, che Harris aveva fatto in un discorso in Pennsylvania. In quel discorso, aveva affermato: "In tutta la nostra economia, quasi 200,000 posti di lavoro nel settore manifatturiero sono stati persi durante il suo mandato - iniziando prima che la pandemia colpisse".

Questa affermazione è vera.although the steepest losses in manufacturing jobs under Trump occurred during the pandemic, the job losses began before the pandemic. The economy experienced a net loss of 48,000 manufacturing jobs over the 13-month period from February 2019 to February 2020, prior to Trump's term, having gained under him beforehand.

However, Harris' campaign mistakenly turned this accurate claim into a false one on social media. In a post about the video of Harris' remark, the campaign's official @KamalaHQ account rephrased her as follows: "Vice President Harris: Almost 200,000 manufacturing jobs were lost under Trump before the pandemic."

This paraphrase distorted Harris' actual words - she said the job losses began before the pandemic, not that all the “almost 200,000” losses happened before the pandemic - and, once again, this statement is inaccurate.

La dichiarazione di Harris sull'economia che Trump "ci ha lasciato"

Non emetteremo un giudizio definitivo sulla veridicità della dichiarazione di Harris più ambigua secondo cui "Donald Trump ci ha lasciato con la peggiore economia dalla Grande Depressione, quando si considerano, ad esempio, i dati sull'occupazione".

L'assistente della campagna di Harris ha rivelato che Harris si riferiva al rendimento complessivo di Trump sull'occupazione; è stato il primo presidente a supervisionare una perdita netta di posti di lavoro in quattro anni dal mandato di Herbert Hoover, che ha lasciato l'incarico durante la Depressione degli anni '30.

Tuttavia, è importante notare che il tasso di disoccupazione non era al suo peggior punto dalla Grande Depressione quando l'amministrazione Biden-Harris ha sostituito Trump. Anche se il tasso è salito al 14,8% ad aprile 2020, il più alto dal 1939, era già diminuito al 6,4% a gennaio 2021, il mese dell'insediamento di Biden. In realtà, un tasso di disoccupazione più alto si è verificato di recente come nel 2014.

