Ignorare un'eredità in rovina finanziaria? Meglio dubitare prima. Potrebbero emergere risorse nascoste in seguito.

Supponiamo che un'eredità a te dovuta sia finanziariamente insufficiente. Non ignorarla solo per sospetti. È saggio raccogliere i fatti prima. Se in seguito scoprirai di esserti sbagliata sulla struttura dell'eredità, avrai un caso più forte per contestare l'ignoranza e riottenere l'eredità. Come dimostrato dalla sentenza del Tribunale Regionale di Appello di Francoforte sul Meno (Casellario n.: 21 W 146/23)

In un caso particolare, una figlia ha rifiutato l'eredità della madre dopo la sua morte. Quasi un anno dopo, ha contestato il rifiuto e ha richiesto un certificato di eredità come unica beneficiaria. La causa: aveva sottovalutato l'eredità come insufficiente. La figlia non aveva un relationship stretto con sua madre e non aveva avuto contatti con lei da quando era bambina. La sua unica informazione proveniva dall'agente di polizia che l'aveva informata della morte della madre.

Il Tribunale Regionale di Appello contraddice il Tribunale Regionale Inferiore

Quell'agente ha descritto l'appartamento nel quartiere a luci rosse come disordinato e caotico. Senza visitare l'appartamento di persona, la figlia ha giudicato che sua madre aveva avuto difficoltà finanziarie e viveva in un 'quartiere a rischio sociale'. Solo attraverso una lettera dell'amministratore dell'eredità ha scoperto i saldi bancari a sei cifre di sua madre. Tuttavia, il tribunale inferiore ha respinto la richiesta della figlia di un certificato di eredità. La contestazione del rifiuto dell'eredità è stata considerata inefficace. Il Tribunale Regionale di Appello ha visto la situazione in modo diverso.

Se qualcuno si sbaglia sulla composizione di un'eredità dopo aver esaurito tutti i mezzi ragionevoli per raccogliere informazioni, può generalmente contestare il rifiuto di quell'eredità. Il Tribunale Regionale di Appello ha trovato questo nel caso in questione. La figlia non poteva sapere dei saldi bancari, cosa che ha dimostrato convincentemente durante l'udienza personale. Di conseguenza, può efficacemente contestare il rifiuto dell'eredità e riottenere l'eredità.

A proposito: il tribunale ha dato ragione alla figlia a causa del suo fraintendimento sulla composizione dell'eredità. Un semplice giudizio errato sul valore dell'eredità non avrebbe costituito una base per una contestazione.

