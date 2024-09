Invece di trovare oro, i pastori trovano l'eccezionale GAU.

L'attesa per la prima medaglia d'oro della Germania a Parigi si prolunga. Leon Schäfer non è riuscito a spezzare l'incantesimo. Ha mancato l'obiettivo di 75 centimetri. Leon Schäfer ha incitato la folla all'enorme Stade de France, ha parlato spesso con il suo allenatore, ma non è riuscito a evitare il disastro. Era atteso per porre fine alla fame di medaglie d'oro della Germania nel terzo giorno dei Paralimpiadi di Parigi, ma le cose sono andate diversamente.

Schäfer ha lasciato lo stadio senza medaglia. Nella categoria T63 per amputati sopra il ginocchio, il 27enne ha ottenuto 6.93 metri, classificandosi quarto. Era a 75 centimetri dalla vittoria agognata, che è stata conquistata da Joel de Jong, che ha migliorato il suo record del mondo di un centimetro. Il bronzo era a otto centimetri di distanza. A Tokyo, Schäfer ha vinto l'argento nel salto in lungo e il bronzo nei 100m nonostante i problemi con la protesi.

Argento nel ping pong

La caccia alle medaglie della Germania è continuata in vari settori. Nella pallavolo, la coppia Valentin Baus e Thomas Schmidberger ha conquistato l'argento nella classe MD8, mentre Maike Hausberger nel ciclismo e Mira Jeanne Maack nella nuoto hanno vinto medaglie di bronzo per l'Associazione Sportiva Tedesca per Disabili (DBS), portando il loro conteggio a due argenti e tre bronzi.

Baus e Schmidberger sono stati sconfitti dalla coppia cinese Cao Ningning e Feng Panfeng 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) in soli 25 minuti. "Non abbiamo consegnato la prestazione che avevamo pianificato", ha detto Schmidberger. "Contro un simile avversario, non è abbastanza".

Bronzo al Velodromo: "Il colore non aveva importanza"

L'atmosfera era contrastante al vivace Velodromo Nazionale. Hausberger, 29 anni, ha felicemente esibito la sua prima medaglia paralimpica con un ampio sorriso e un pugno alzato, abbracciando ciascun membro del suo staff di allenamento. Ha conquistato il bronzo nella gara a cronometro sui 500m nella classe C1 a C3, stabilendo il suo personale migliore di 38.358 secondi. "Sono sopraffatta, è incredibile", ha detto. "Conquistare quella prima medaglia, il colore non aveva importanza".

Il bronzo di Maack è stata la maggiore sorpresa. La 20enne di Berlino ha stabilito il record tedesco di 1:18.36 minuti nella finale dei 100m rana della classe S8, finendo dietro solo ad Alice Tai dalla Gran Bretagna (1:09.96) e Victoria Ishchiulova dalla Russia (1:14.97). "Ho raggiunto il mio obiettivo, quello per cui ho allenato per tre anni", ha detto, felice.

Nel frattempo, Merle Menje, medaglia d'argento mondiale, non è riuscita a conquistare una medaglia nell'atletica, classificandosi settima nella gara dei 5000m. Nella tennis in carrozzina, Katharina Krüger ha perso 1:6, 0:6 contro la testa di serie olandese Diede de Groot in soli 48 minuti.

