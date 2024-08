- Invasione massiccia dei castagni di Berlino da parte delle falene che si occupano di estrazione di castagne

Decorazioni di foglie marroni sulle strade della città: il cinipide del castagno ha lasciato il suo segno sui castagni di Berlino. Derk Ehlert, esperto di natura urbana, ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca "Quasi tutti gli alberi sono colpiti. Sembra peggio del solito quest'anno, ma non lo è". I parassiti anticipano il loro ciclo vitale di due o tre settimane a causa del caldo e della siccità, ha spiegato Ehlert.

Le larve si nutrono delle foglie, sottoponendo gli alberi a stress. "I castagni non muoiono a causa di un'infestazione di cinipidi", dice Ehlert. Tuttavia, se gli alberi sono già indeboliti da altri fattori, potrebbero morire dopo un'infestazione.

Raccogliete le foglie d'autunno e installate casette per gli uccelli

Ehlert sottolinea l'importanza di rimuovere continuamente le foglie fino alla primavera per controllare l'infestazione. La nuova generazione vive anche nelle foglie cadute e migra sull'albero dopo la schiusa. "Meno uova e larve ci sono nelle foglie, meno un albero sarà colpito la prossima primavera", sottolinea Ehlert. Le casette per gli uccelli sono un altro metodo naturale per combattere il cinipide. Gli uccelli consumano i cinipidi. In alcuni casi, le trappole a feromoni possono essere efficaci, secondo Ehlert.

L'Ufficio di Protezione delle Piante riferisce che il cinipide del castagno è stato avvistato per la prima volta a Berlino nel 1997 e è stato presente in tutta la città dal 2002. Proviene dai Balcani. Il danno causato dal cinipide del castagno causa "miniere" nelle foglie, che all'inizio appaiono di colore verde chiaro, poi diventano marroni, si arricciano e cadono precocemente.

L'agenzia di stampa tedesca ha condiviso i consigli di Derk Ehlert per il controllo dell'infestazione di cinipide del castagno, suggerendo la rimozione delle foglie fino alla primavera. Ehlert ha anche menzionato che le casette per gli uccelli possono aiutare a ridurre la popolazione di cinipidi, in quanto gli uccelli sono predatori naturali del cinipide del castagno.

Leggi anche: