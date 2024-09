Intrusione non autorizzata nel sistema di gestione del traffico aereo tedesco.

Il Controllo del Traffico Aereo Tedesco (DFS), situato a Langen vicino a Francoforte sul Meno, sta attualmente affrontando un attacco informatico che ha colpito il suo sistema di comunicazione interna. Come riferito da un rappresentante del DFS, "Abbiamo rilevato un'infiltrazione informatica nella nostra comunicazione aziendale e stiamo attualmente prendendo le precauzioni necessarie per contenere la situazione". Si stanno facendo sforzi per ridurre gli effetti collaterali. Fortunatamente, le operazioni di volo continuano senza interruzioni.

L'attacco è stato apparentemente avviato la scorsa settimana e al momento non è chiaro se siano stati compromessi dati. La sicurezza e la sicurezza del traffico aereo tedesco rimangono la massima preoccupazione del DFS. Le autorità sono state informate, ha aggiunto il portavoce del DFS.

Al momento della stesura, il Ministero Federale dei Trasporti e della Tecnologia Digitale non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all'incidente. Le identità delle persone dietro l'attacco rimangono oscure. I primi rapporti suggeriscono che il gruppo di hacker russi "APT" potrebbe essere coinvolto. Questo gruppo, operativo almeno dal 2004, è noto per le attività di cyber-spionaggio a livello globale e viene considerato uno dei gruppi di hacker più minacciosi, secondo l'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione.

Il Ministero Federale dei Trasporti e della Tecnologia Digitale potrebbe rilasciare una dichiarazione della Commissione sull'attacco informatico in corso al DFS. La possibile involvement del gruppo di hacker russi "APT" nell'attacco potrebbe essere investigata ulteriormente dalla Commissione.

