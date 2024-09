- Introduzione: Mappa digitale che mostra greggi di animali migratori

Le Nazioni Unite hanno presentato nuove mappe digitali che mostrano i pattern migratori di diversi animali erbivori in tutto il mondo, con l'obiettivo di proteggere queste specie. Si tratta del debutto di una mappa interattiva che mostra le rotte migratorie di animali come zebre, gnu e antilopi, che coprono distanze considerevoli in diversi momenti dell'anno, secondo il CMS di Bonn, il segretariato del Trattato sulla Biodiversità delle Nazioni Unite.

Un gruppo di oltre 80 scienziati ha analizzato i dati per creare l'Atlante mondiale della migrazione degli animali erbivori. Questo atlante sarà reso disponibile gratuitamente per i governi, le organizzazioni di conservazione e il pubblico.

Come ha dichiarato Amy Fraenkel, Segretario Esecutivo del CMS, "Per sviluppare strategie di conservazione e gestione efficaci, è fondamentale comprendere le rotte che questi animali seguono durante le loro migrazioni". L'atlante aiuterà a pianificare con cura le misure di conservazione tenendo conto delle esigenze delle comunità locali.

Molte specie di animali migratori sono minacciate

Dalle renne del Nord America all'ibex delle Alpi, ai cavalli selvatici della Mongolia e ai guanachi argentini, gli animali erbivori di tutto il mondo attraversano grandi distanze alla ricerca di cibo, per sfuggire alle condizioni meteorologiche avverse o per allevare i loro piccoli. Il segretariato del CMS ha sottolineato che "Garantire la loro capacità di migrare è essenziale per la loro sopravvivenza".

Una recente ricerca pubblicata dalle Nazioni Unite a febbraio ha rivelato che molte specie di animali migratori sono in crisi. quasi il 44% di queste specie sta diminuendo e il 22% è a rischio di estinzione, principalmente a causa delle attività umane, tra cui le modifiche degli habitat causate da recinzioni, strade e ferrovie, l'esploitazione sproporzionata a causa della caccia di frodo e il cambiamento climatico.

Matthew Kauffman, biologo wildlife del Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), ha dichiarato: "Questo atlante rappresenta un traguardo nella conservazione a livello globale e ci aspettiamo che queste mappe di migrazione saranno uno strumento efficace e tangibile per contrastare l'erosione globale delle migrazioni degli animali erbivori".

Espansione futura delle mappe

Le mappe interattive attuali illustrano le migrazioni di 20 specie animali, tra cui il gnu del Serengeti, l'elefante africano e l'antilope Saiga della steppa asiatica centrale. Futuri aggiornamenti dell'atlante comprenderanno ulteriori mappe dei corridoi migratori e specie ancora da rappresentare.

Grant Hopcraft, ecologo della conservazione dell'Università di Glasgow, ha spiegato: "Siamo giunti a un punto di svolta nell'ecologia in cui l'ottenimento di dati precisi per indirizzare gli sforzi di conservazione che hanno il massimo impatto sulla fauna migratoria è più necessario che mai".

