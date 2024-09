Nuove uscite con 'Doc Caro' - Introduzione della seconda serie e struttura modificata del dialogo

Dr. Carola Holzner, famosa come Doc Caro, sta tornando con una nuova stagione della sua serie documentaristica "Doc Caro - Ogni Vita Conta" e un nuovo formato di talk show intitolato "Doc Caro - La Suite dell'Ospedale". Secondo l'annuncio del gruppo RTL del 3 settembre, gli spettatori potranno tuffarsi di nuovo nella vita quotidiana della famosa medico di emergenza tedesca (in onda i mercoledì, a partire dalle 20:15, su VOX) a partire dal 2 ottobre. Il primo episodio sarà disponibile in streaming su RTL+ a partire dal 18 settembre, con gli episodi successivi disponibili una settimana prima della loro prima TV.

Lotte Emotive

La nuova stagione comprende otto episodi pieni di emergenze commoventi e estreme. Uno di questi mostrerà un'operazione di soccorso a Schwerin, in cui un autista, ignorando il limite di velocità di 30 km/h, ha raggiunto una velocità di 140 km/h e ha urtato un veicolo più piccolo. Purtroppo, il conducente dell'auto più piccola è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione. Questo incidente ha lasciato un'impronta indelebile su Dr. Carola Holzner, come ha espresso in una nota stampa: "Il periodo delle riprese di questa stagione è stato per me un periodo di sfide intense - non solo a livello medico, ma soprattutto emotivo. Ho assistito a persone in situazioni straordinarie, ho condiviso i loro sentimenti e a volte mi ha spinto oltre i miei limiti". Dopo la messa in onda della seconda stagione il 2 ottobre, ci sarà un'altra première: nel nuovo formato "Doc Caro - La Suite dell'Ospedale", gli spettatori potranno porre le loro domande su malattie cardiache e circolatorie a Doc Caro a partire dalle 22:15. Gli spettatori possono inviare le loro domande in anticipo tramite Instagram o email, come annunciato dal gruppo.

Carriera Televisiva Elevata Durante la Crisi del COVID-19

Dr. Carola Holzner, esperta di anestesia con un focus su medicina di emergenza e terapia intensiva, ha guadagnato popolarità attraverso i suoi canali YouTube e Instagram, dove condivide le sue conoscenze mediche. Durante la crisi del COVID-19, è diventata un ospite frequente di vari talk show. Nel 2022, la sua serie "Doc Caro - Missione Cuore" è andata in onda su Sat.1, ma purtroppo è stata interrotta dopo una sola stagione. Nel gennaio 2023, il gruppo RTL ha annunciato che il medico televisivo aveva trovato "una nuova casa esclusiva" su VOX.

