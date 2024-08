Introduce un progetto di legge relativo all'occupazione degli anziani

Il deficit di lavoratori qualificati sta causando problemi nell'economia tedesca. Secondo fonti interne, il governo federale ha adottato strategie per incoraggiare i dipendenti a lavorare oltre l'età pensionabile tipica a luglio. Fonti indicano che il Ministro del Lavoro Heil sta spingendo per l'approvazione del relativo progetto di legge.

Il Ministro del Lavoro Hubertus Heil ha proposto incentivi migliorati per il lavoro oltre l'età pensionabile, come stabilito nell'accordo della coalizione del semaforo. Il suo ministero ha circolato una bozza di progetto per la revisione tra gli altri ministeri, gli stati e le associazioni lo scorso mese. Il gabinetto voterà sui cambiamenti il 4 settembre.

I lavoratori che scelgono di continuare a lavorare oltre l'età pensionabile possono aspettarsi un bonus pensionistico ritardato. Inoltre, riceveranno un aumento di stipendio sotto forma di contributi diretti dei loro datori di lavoro per l'assicurazione contro la disoccupazione e la pensione. Misure che sono state concordate dal governo federale nell'iniziativa per la crescita economica, adottata dal gabinetto il 17 luglio. Il governo si aspetta che le 49 misure in vari settori migliorino l'economia e promuovano la crescita.

Le revisioni della legge pensionistica mirano a rafforzare gli incentivi finanziari per la ricerca e l'espansione dell'occupazione, spiega la bozza. Contestualmente, si sottolinea l'espansione delle opportunità e dei motivi di lavoro per gli anziani. L'SPD, i Verdi e l'FDP introdurranno l'emendamento al progetto di legge in corso nel Bundestag come allegato alla bozza. Oltre al bonus pensionistico ritardato e ai contributi sociali a carico del datore di lavoro, sono previsti ulteriori cambiamenti.

Per i coniugi supersti che lavorano, la soglia di reddito oltre la quale la pensione di sopravvivenza viene ridotta verrà aumentata. Di conseguenza, "un lavoro a tempo pieno al minimo salariale rimarrà esente da tasse", afferma la bozza. Inoltre, il divieto di assunzione dei lavoratori anziani, che impedisce ai lavoratori di firmare un contratto a termine con il precedente datore di lavoro senza un giustificato motivo, verrà leggermente allentato.

Gli incentivi migliorati per il lavoro oltre l'età pensionabile sono principalmente rivolti ai lavoratori professionisti, come specificato nella bozza delle revisioni della legge pensionistica. L'accordo dell'iniziativa per la crescita economica ha riconosciuto l'importanza dei lavoratori professionisti nel superare il deficit di competenze in Germania.

