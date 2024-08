Intimazione online

A seguito della sfida sportiva, ora ne segue una legale: la pugile olimpica Imane Khelif starebbe pianificando un'azione contro l'odio online nei suoi confronti. Le indagini dovrebbero chiarire chi ha alimentato una campagna contro di lei.

La pugile algerina Imane Khelif, dopo la sua vittoria olimpica, sarebbe coinvolta in una battaglia legale contro i messaggi d'odio su internet. Nabil Boudi, che sarebbe il suo avvocato, ha pubblicato un comunicato stampa su X. In esso, l'avvocato ha annunciato un reclamo per cyberbullismo al competente dipartimento del procuratore della Repubblica di Parigi.

Le indagini penali dovrebbero chiarire chi ha avviato e alimentato la "campagna misogina, razzista e sessista", come si dice nella dichiarazione. Questa sarebbe "la macchia più grande di questi Giochi Olimpici". Una battaglia legale sarebbe combattuta per "giustizia, dignità e onore".

I combattimenti di Khelif e di Lin Yi-ting della Taiwan sono stati accompagnati da un acceso dibattito di genere durante le Olimpiadi, che è andato ben oltre la questione della competizione sportiva equa e ha raggiunto anche i più alti circoli politici. In questo clima sociale e politico acceso, entrambe le atlete hanno ricevuto molti insulti su internet. Alla fine, Lin ha vinto anche la medaglia d'oro contro la polacca Julia Szeremeta con 5:0.

Appoggio dalle organizzazioni per i diritti umani

"L'estensione preoccupante degli abusi online contro Imane Khelif e Lin Yu-ting è un altro esempio preoccupante del discorso tossico, sessista e razzista che ha danneggiato le donne nello sport e nella società", ha dichiarato Stephen Cockburn di Amnesty International in una dichiarazione del Sports & Rights Alliance. Rappresentanti di altre organizzazioni per i diritti umani come Human Rights Watch e ILGA World hanno sostenuto le due atlete.

Entrambe le pugili erano state precedentemente escluse dai Campionati del Mondo 2023 dell'IBA, non riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), per motivi di test del genere. Secondo l'IBA, entrambe non avevano soddisfatto i criteri di partecipazione richiesti e avevano "vantaggi competitivi rispetto ad altre partecipanti femminili". Il CIO l'ha definita "una decisione arbitraria senza un procedimento appropriato" e ha consentito a Khelif e Lin di partecipare a Parigi. Il genere indicato nel passaporto è determinante per l'ammissione a molti sport, si è spiegato.

Imane Khelif, la campionessa olimpica di pugilato, starebbe pianificando di presentare un reclamo contro i messaggi d'odio che ha ricevuto dopo la sua vittoria ai Giochi Olimpici 2024 a Parigi. Questi messaggi, come si dice in un comunicato stampa del suo avvocato, Nabil Boudi, includono commenti misogini, razzisti e sessisti.

La battaglia legale di Imane Khelif e il sostegno delle organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e Human Rights Watch mettono in evidenza la necessità di un'azione contro gli abusi online diffusi contro le atlete femminili durante grandi eventi sportivi, come i Giochi Olimpici 2024 a Parigi.

