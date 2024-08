- Intervista interrotta da un terremoto

Durante un'intervista come parte del tour promozionale per la nuova, quarta stagione della serie di successo "Emily in Paris", il terreno ha improvvisamente tremato. Un terremoto di magnitudo 4.4 a Los Angeles ha interrotto la conversazione con la protagonista Lily Collins (35), Lucas Bravo (36), Philippine Leroy-Beaulieu (61) e Ashley Park (33).

"Era un terremoto", ha detto Bravo, che interpreta il fascinoso Gabriel, mentre la sua collega Ashley Park, che interpreta Mindy Chen, stava rispondendo a una domanda del reporter di "InStyle". "Pensavo che stessi dando calci alla mia sedia per tutto il tempo", ha risposto sorpresa. "Sì, c'è un terremoto", ha ripetuto Bravo prima di aggiungere "Sta ancora tremando. Voglio guardare fuori dalla finestra". La rivista di moda americana "InStyle", che ha registrato l'intervista, ha addirittura pubblicato la situazione sul suo profilo Instagram ufficiale.

Più del terremoto ha scosso: il restyling del cast principale

Dopo che il video dell'intervista interrotta è stato pubblicato online, however, il magazine statunitense "People" è rimasto più colpito dagli acconciature degli attori che dalle scosse di terra. Nel suo ruolo di chef parigino e interesse amoroso del personaggio principale Emily, che si trasferisce in Europa per il suo lavoro dei sogni in un'agenzia di marketing, Lucas Bravo aveva precedentemente sfoggiato un taglio di capelli corto e pulito. Il taglio di capelli, che sembrava appropriato per la sua professione nel settore della ristorazione, è stato ora sostituito con un "shaggy" wolf cut. Lily Collins (che interpreta Emily) non ha più i suoi caratteristici capelli castani lunghi, ma un bob corto. La nuova stagione di "Emily in Paris" debutterà su Netflix il 15 agosto.

