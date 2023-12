Intervista con il vampiro" porta la storia di Anne Rice su AMC

Sebbene i contorni rispecchino il romanzo gotico della Rice, la serie riesce contemporaneamente ad ampliarli come se si trattasse di una sorta di sequel e a reinventarne alcuni aspetti, il tutto aumentando la quota di sessualità e violenza fino a raggiungere i livelli occupati dalla TV di qualità superiore. In questo senso, sembra che la produzione sia stata pensata almeno tanto per AMC+ quanto per la rete lineare AMC.

Jacob Anderson (che ha la possibilità di dire molto di più di quanto non abbia fatto nel ruolo di Verme Grigio in "Game of Thrones", e ne trae il massimo profitto) interpreta Louis de Pointe du Lac, che racconta la sua storia a un giornalista ormai anziano (Eric Bogosian) il cui atteggiamento sprezzante e sarcastico sembra flirtare con le zanne per i ricordi.

Se l'incontro avviene in un futuro devastato da una pandemia che conferisce ulteriore risonanza alla storia, la carne al fuoco è ancora presente nei flashback del passato di Louis con Lestat de Lioncourt (Sam Reid), il soave vampiro che l'ha creato, e successivamente con Claudia (Bailey Bass), una versione un po' più vecchia (di nuovo) del vampiro bambino, il cui perpetuo stato di adolescenza cattura la tragedia del suo arco in modo leggermente diverso.

Louis e Lestat si incontrano a New Orleans nei primi anni del 1900, un'epoca e un luogo in cui queste interazioni sono possibili, ma il razzismo dell'epoca è apertamente espresso e una componente costante della narrazione.

Adattata da Rolin Jones (la rivisitazione di "Perry Mason" della HBO ) con i primi episodi diretti da Alan Taylor ("I Soprano"), c'è una tensione palpabile nelle interpretazioni di Anderson e Reid, con il primo che riesce a essere malinconico e spaventoso nel futuro e confuso, malinconico e a volte esultante nel passato. Come costruito, c'è anche l'intrigante questione di cosa lo spinga a uscire dall'ombra per condividere la sua storia.

L'azione, quando avviene, è rapida, sanguinosa e brutale. Tuttavia, il formato della serie permette a questa incarnazione una notevole libertà di analisi dei personaggi, compresa la solitudine immortale che spinge Lestat a crearsi una compagna e il successivo impegno di Louis nei confronti di Claudia, con tutte le difficoltà di crescita che ne conseguono. Lo stesso vale per l'approfondimento dei personaggi secondari, come la madre (Rae Dawn Chong) e la sorella (Kalyne Coleman) di Louis, invece di limitarsi a fornire ruoli minori per il massacro.

"Intervista col vampiro" debutterà dopo l'inizio della stagione finale di "The Walking Dead" - in termini televisivi, un passaggio di testimone vecchio stile destinato a garantire un campionamento supplementare nel lancio di questo arco di sette episodi.

A differenza dei suoi personaggi senza età, "Vampire" potrebbe non essere adatto a una durata particolarmente lunga, anche se la AMC ha già annunciato una seconda stagione, un voto di fiducia meritato visto l'inizio estremamente promettente. È una buona notizia sia per gli spettatori che per il network, per il quale - sul punto di dire addio al suo più grande successo - la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

"Intervista col vampiro" di Anne Rice debutta il 2 ottobre alle 22.00 ET su AMC e AMC+.

Fonte: edition.cnn.com