Intervista col vampiro" ha un'eredità imperitura. Guarda la sua rinascita televisiva

Ora il pubblico televisivo può rivedere "Intervista col vampiro" in una nuova serie in onda domenica sera su AMC. Tornano personaggi amatissimi come Louis, Lestat e Claudia, anche se con alcuni aggiornamenti alle loro storie.

"Abbiamo questi libri che sono stati letteralmente riprodotti nella testa di tutti un milione di volte, e poi c'è questo film che ha innestato tutto questo in un'altra generazione di persone", ha detto il produttore esecutivo e scrittore Rolin Jones, che ha ammesso di sentire una "spinta e un'attrazione su come essere reverenziali e come assicurarsi di non essere noiosi per le persone che già conoscono queste storie abbastanza bene".

Jones e la scenografa Mara LePere-Schloop hanno parlato con la CNN della reimmaginazione di "Intervista col vampiro" per la televisione e del mantenimento di un adattamento soprannaturale, sensuale e sontuoso, in linea con il materiale di partenza.

Aggiornare "Intervista col vampiro" ai giorni nostri

Portare "Intervista col vampiro" in televisione ha comportato la costruzione di un "universo", ha detto Jones, che ha tenuto presente le altre "Cronache dei vampiri" mentre pianificava tutto, dai dettagli dei personaggi al quadro generale. (Lestat, interpretato da Sam Reid, è stato "riscritto" nei libri successivi, come ha osservato Jones, a partire da una storia più articolata nel secondo romanzo, "The Vampire Lestat" del 1985).

L'intervista principale si svolge ai giorni nostri; anche il film del 1994, la cui sceneggiatura è stata scritta dalla Rice, collocava l'intervista nell'epoca moderna. Come il romanzo, anche il nuovo "Intervista col vampiro" è incentrato su Louis, che racconta come è diventato un vampiro a Daniel Molloy, un personaggio presentato per la prima volta ai lettori come un giovane reporter senza nome.

Questo Daniel, interpretato da Eric Bogosian, è un giornalista esperto più anziano, ma è essenzialmente "la stessa persona", ha detto Jones. Lo spettacolo allude a una precedente intervista tra Daniel e Louis degli anni '70, un richiamo al romanzo.

Louis, interpretato da Jacob Anderson, ha nuove origini. Nelle versioni precedenti, era il proprietario di una piantagione vicino a New Orleans alla fine del 1700, quando incontrò Lestat. Il nuovo Louis, ancora incline a periodi di malinconia, senso di colpa e disgusto per se stesso, è il proprietario di un bordello nero nella New Orleans dell'inizio del XX secolo quando inizia la sua storia.

I cambiamenti apportati sono stati in parte il risultato della volontà di concentrarsi su un "periodo di tempo esteticamente eccitante come il XVIII secolo, senza scavare nella storia di una piantagione che nessuno vuole più ascoltare", ha detto Jones. Jones ha sottolineato che il lignaggio del personaggio può ancora essere ricondotto al "denaro della piantagione" e che la sua occupazione originaria non è stata un punto di "auto-riflessione" nei romanzi.

Un altro aggiornamento significativo del personaggio riguarda Claudia: aveva solo 5 anni quando è stata trasformata in vampiro nel romanzo, anche se nel film è stata interpretata da una Kirsten Dunst di 11 anni. L'adattamento della AMC invecchia ulteriormente Claudia rendendola quattordicenne al momento della trasformazione. Questo non la rende più preparata ad affrontare il tumulto interiore che si scatena.

Come ha detto l 'attore Bailey Bass in una featurette condivisa sull'account Twitter dello show, questa Claudia deve "affrontare le emozioni di una diciannovenne, poi di una trentenne, poi di una quarantenne, pur essendo ancora bloccata in questo corpo di quattordicenne".

La decisione di invecchiare Claudia è stata presa in parte a causa delle preoccupazioni legate alle riprese di alcune scene, soprattutto quelle con connotazioni più "adulte". Le leggi sul lavoro minorile sono state un altro fattore.

"Se volessi fare Claudia in questo show, avrei bisogno del maggior numero possibile di ore di riprese con l'attore che la interpreta", ha detto Jones. "E se mettessi qualcuno di meno di 18 anni, le ore di riprese sarebbero limitate".

Per LePere-Schloop, che ha letto i romanzi della Rice da adolescente e li attribuisce in qualche modo all'averla attirata a New Orleans, la sua casa da due decenni, i cambiamenti nella serie televisiva non sono antitetici al lavoro dell'autrice. Dopo la morte della Rice, i suoi beni sono stati donati a un archivio della Tulane University di New Orleans, ha detto LePere-Schloop, che ha incontrato l'archivista durante le riprese della serie.

"Alcune delle cose che ha scoperto sono che Anne stava scrivendo racconti e altre interpretazioni delle 'Cronache' in cui Louis era una donna, o c'erano altre fluidità", ha detto. "Anche all'interno della scrittura di Anne, c'è una storia di giochi con il tempo, il luogo e la persona".

Dare vita alle storie dei vampiri a New Orleans

La serie è stata girata a New Orleans, da sempre casa della Rice e parte integrante di "Intervista col vampiro". Immergere lo spettatore in un'ambientazione aggiornata ha richiesto una buona dose di ricerca.

"Stiamo parlando di un periodo di New Orleans di cui si è parlato molto, ma che non è molto ben documentato in immagini o non è stato ripreso da film e televisione, ed è il periodo di Storyville (il quartiere a luci rosse)", ha detto LePere-Schloop. "Culturalmente, ha avuto un tale impatto sulla città".

In quanto residente a New Orleans, sapeva che "quando un posto è fatto male, lo senti in città". Per questo si è affidata a diverse risorse, tra cui la competenza dello storico locale Richard Campanella.

"Ha lavorato con noi per catturare le cose che conosceva dalle storie orali e dagli aneddoti che aveva documentato nel tempo su alcuni elementi di Storyville", ha detto LePere-Schloop.

La produzione ha incorporato la storia reale di New Orleans e i luoghi chiave della città, oltre a costruire nuovi set - come quello di Storyville - per portare gli spettatori in questa versione del mondo di Louis e Lestat.

"Anne ha usato la città come ricerca e riferimento", ha detto LePere-Schloop. "Abbiamo avuto la fortuna di poter girare nella casa che Anne ha scritto come casa di Lestat nei romanzi. La casa a cui si è ispirata è un museo vivente e noi l'abbiamo usata come casa esterna".

Anche creare l'interno della casa, sebbene su un palcoscenico, è stato molto divertente, ha detto, notando che la fonte di ispirazione originale ha "dettagli di design davvero incredibili" come un lucernario (che è stato inserito nella sceneggiatura) e modanature a corona.

Sono state utilizzate diverse estetiche di design per mostrare il passaggio del tempo, mentre i vampiri sono rimasti invariati. I set sono serviti anche come riflesso dei personaggi, dall'arte che Lestat porta a New Orleans dall'Europa allo stato di depressione in cui versa la casa dei vampiri quando le cose vanno male.

"È un paesaggio emotivo quanto fisico", ha detto Jones.

LePere-Schloop voleva evitare di rappresentare sullo schermo un cliché di New Orleans - e allo stesso modo voleva evitare i cliché dei vampiri, scegliendo di non dipingere tutto di "rosso bordello" o di mettere archi gotici ovunque. Ma per tutti i dettagli storici adottati dal team dietro le quinte, ci sono tocchi (tra cui l'aggiunta di saturazione durante il processo di colorazione finale, ha detto Jones) che sembrano meno naturali.

Nel pensare alla tavolozza per lo spettacolo, LePere-Schloop si è rivolta a un libro della sua infanzia - "I folletti dell'arcobaleno" - che conteneva illustrazioni "bellissime e iper-sature" e che l'ha aiutata a trovare uno sfondo più dinamico. Il mondo in cui Louis e Lestat si muovono è "più sexy" e "vivace", ha detto l'autrice, rispetto alle prime rappresentazioni dei vampiri nei film, che tendevano a essere sobrie e "fatiscenti".

Rimanere fedeli allo spirito delle "Cronache dei Vampiri

Anche con alcune modifiche alle trame originali, il team di "Intervista col vampiro" non ha ignorato il materiale di partenza: rileggere e "vedere cosa c'era nelle fessure e nelle crepe" li ha aiutati a creare lo show, ha detto Jones.

Ci sono sottili riferimenti a personaggi di romanzi successivi e persino un rapido cenno alle streghe Mayfair della Rice (oggetto anche di una serie AMC di prossima uscita). I personaggi che non sono apparsi nel film compaiono qui. E - forse il dettaglio più importante per i fan più accaniti - Lestat e Louis sono amanti, in una mossa che riprende il famoso sottotesto dei precedenti romanzi di vampiri della Rice e lo trasforma semplicemente in testo.

Quello che "Intervista col vampiro" lasciava intendere negli anni '70 era progressista per l'epoca, ha detto Jones, aggiungendo che nei "libri successivi è come se ci fosse questa grande storia d'amore che non è mai stata veramente scritta, ma siamo tutti d'accordo che sia accaduta".

Sebbene Jones non abbia indorato alcuni degli aspetti più tossici della relazione tra i vampiri, ha visto un'enorme opportunità nel modo in cui avrebbe potuto rappresentarla in un adattamento aggiornato.

Tra gli scritti della Rice e il film del 1994, che ha avuto i suoi fan e i suoi critici, Jones ha riconosciuto che il cast principale della serie "aveva grandi fantasmi alle spalle". Ma ha elogiato Anderson - che ha sottolineato essere presente in quasi tutte le scene - e Reid per la loro resistenza e per la gamma delle loro interpretazioni.

Per quanto riguarda gli spettatori?

"Vorrei che fossero sorpresi. Per coloro che lo conoscono bene e lo amano, voglio che lo seguano per sette (episodi) e se sono ancora arrabbiati, va bene", ha detto Jones. "Ma spero di aver creato qualcosa di eccitante ed emozionante per loro".

