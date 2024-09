- Intervento manuale necessario per correggere un difetto nella disposizione dei sedili indotto da un software

La Commissione Elettorale della Sassonia ha eseguito un conteggio manuale per determinare la corretta distribuzione dei seats per il nuovo parlamento regionale. Questo passo è stato intrapreso a causa di un errore del computer che ha portato a una distribuzione errata dei seggi per i vari partiti politici, come comunicato dalla commissione. "Dopo aver ricevuto alcuni indizi, abbiamo verificato i calcoli, rilevato l'errore e ricontrollato manualmente la distribuzione dei seggi", ha dichiarato la Commissione Elettorale in risposta all'inchiesta dell'Agenzia di Stampa Tedesca.

Secondo le nuove cifre, la CDU ha ottenuto 41 seggi, mentre l'AfD ne ha ottenuti 40. Il BSW è riuscito a ottenere 15 seggi, l'SPD ne ha ricevuti 10, i Verdi ne hanno ottenuti 7 e La Sinistra ne ha ottenuti 6. I Voti Liberi sono rappresentati da un solo membro. Il parlamento regionale della Sassonia è composto da un totale di 120 rappresentanti.

Dopo la ricontrollo manuale, la CDU ha mantenuto la sua supremazia nel parlamento regionale della Sassonia con 41 seggi, mantenendo la sua posizione davanti all'AfD, che ha anche aumentato la sua rappresentanza con 40 seggi. Nonostante i miglioramenti, entrambi i partiti non hanno raggiunto il requisito di maggioranza nella Repubblica Federale Tedesca.

