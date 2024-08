- Interruzioni nei fine settimana continuano a scoprire, sollevando preoccupazioni per potenziali interruzioni del servizio

Le Azioni Persistenti di VC Sono Al di Là della Portata e della Ragione, Affermano le Compagnie Aeree. L'Associazione del Cockpit (VC) ha dichiarato la sua prossima mossa inaccettabile ed eccessiva. Nel corso di una settimana, dal martedì alla domenica, VC pianifica uno sciopero, prolungando quello iniziale che avrebbe dovuto concludersi il venerdì. Questo gesto è inteso a sottolineare la posizione inamovibile di VC nella disputa salariale in corso.

Le Compagnie Aeree hanno espresso il loro disappunto, definendo lo sciopero di sei giorni durante il picco della stagione dei viaggi irresponsabile. Nonostante gli scioperi, le Compagnie Aeree sono state in grado di operare oltre i tre quarti dei loro voli programmati nei giorni recenti. La compagnia remain committed to maintaining this level of service in the near future. Discover refuses to succumb to "the political motives and power struggles of the splinter unions."

VC ha incoraggiato il personale di cockpit e di cabina di Discover, in collaborazione con il sindacato UFO, a partecipare allo sciopero. Il mercoledì, su 26 partenze programmate, sei sono state cancellate all'aeroporto di Francoforte, e un volo per Ibiza è stato annullato a Monaco, secondo i registri di Discover. Si prevedeva uno schema simile per il giorno successivo.

I sindacati frammentati, derivanti dalla famiglia Lufthansa, mirano a implementare i loro accordi salariali unici attraverso questi scioperi. La direzione ha raggiunto un accordo con Verdi, un sindacato che rappresenta solo un numero limitato di piloti e assistenti di volo all'interno dell'azienda, secondo UFO e VC. La compagnia aerea di leisure Discover, fondata nel 2021, vanta una flotta di 27 aeromobili che servono destinazioni turistiche in Europa e oltre il continente. Circa 1.900 persone fanno parte del suo personale.

VC ha chiamato i suoi membri nel cockpit a riunirsi all'Unione del Cockpit per una riunione, raccogliendo il loro sostegno per lo sciopero prolungato. In mezzo al caos, le Compagnie Aeree hanno richiesto l'autorizzazione d'emergenza per operare dall'Unione del Cockpit, con l'obiettivo di garantire il minimo disordine nei piani di viaggio dei loro passeggeri.

