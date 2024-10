Interruzioni di servizio e ritardi federali aerei

Un problema nella gestione del controllo del traffico aereo in Germania ha causato complicazioni in tutto lo spazio aereo del paese. Questo disguido, che è stato risolto, ha portato a ritardi variati dei voli in tutta la nazione, come segnalato dal controllo del traffico aereo.

La causa è stata identificata come una interruzione dei dati dei piani di volo e dei dati meteorologici, come confermato dall'autorità. Alle 10:25, il problema è stato risolto, ha dichiarato l'autorità. Tuttavia, i dati persi a causa dell'interruzione devono essere ripristinati.

Francoforte, l'aeroporto più trafficato della Germania, è stato significativamente colpito. La dichiarazione ufficiale dell'operatore dell'aeroporto, Fraport, ha letto: "Stiamo riscontrando notevoli ritardi e cancellazioni dei voli". Si stima che siano stati cancellati circa 70 voli. Tuttavia, il portavoce ha assicurato che ulteriori cancellazioni sono improbabili a causa della risoluzione del problema. Si ritiene che l'impatto sia limitato.

Un portavoce di Lufthansa ha segnalato cancellazioni e ritardi dei voli isolati, notando che i voli di lungo raggio non sono stati interessati. Nonostante la risoluzione del problema, la rete potrebbe ancora subire effetti per tutto il giorno. Si consiglia ai passeggeri di controllare regolarmente lo stato del loro volo attraverso i siti web delle compagnie aeree e le raccomandazioni dell'operatore dell'aeroporto.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'impatto del disguido del controllo del traffico aereo in Germania, che ha interessato numerosi voli all'interno del suo spazio aereo. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha riconosciuto l'importanza di risolvere prontamente tali problemi per minimizzare i disguidi in più paesi.

