Interruzione temporanea delle attività di tre attivisti ambientalisti a Sylt

Sylt, famosa per i suoi sfarzosi spettacoli di automobili di lusso, aerei privati e champagne, non è stata risparmiata dalle controversie. Non sorprende quindi che la recente perturbazione all'Aeroporto di Sylt da parte di tre individui affiliati a The Last Generation non sia apparsa dal nulla. Le autorità locali sono ora intervenute in risposta a questo evento.

A seguito dell'incidente all'Aeroporto di Sylt, i partecipanti attivisti del movimento climatico The Last Generation hanno ricevuto un divieto temporaneo di soggiorno sull'isola: "È stato imposto un divieto di residenza di 14 giorni sull'isola di Sylt per i tre individui", ha dichiarato un portavoce della Direzione di Polizia di Flensburg. Il divieto resterà in vigore fino al 23 agosto.

Tuttavia, questo divieto non si estende a tutti i visitatori che arrivano a Sylt in treno, traghetto o aereo. La proporzionalità di tali controlli diffusi è dubbia a causa della scarsità di personale, come ha sottolineato il portavoce. L'applicazione del divieto avverrà durante la loro presenza quotidiana sull'isola.

Procedimenti legali avviati dopo Sylt

La Procura della Repubblica di Flensburg sta attualmente esaminando le accuse contro i tre attivisti legati all'alleanza. Sono accusati di danneggiamento e intrusione. La data esatta per gli interrogatori non è ancora stata stabilita.

Due attivisti di The Last Generation si erano attaccati al terreno accanto a un aereo privato all'Aeroporto di Sylt l'10 agosto. Il loro tentativo di dipingere l'aereo è fallito a causa dell'intervento rapido del personale dell'aeroporto.

Un terzo attivista è stato impedito alla recinzione dalla polizia e portato via. Entrambe le donne sono state anche estratte dal terreno e portate via in un veicolo della polizia. Prima di entrare nell'area dell'aeroporto, gli attivisti avevano creato un varco nella recinzione dell'aeroporto.

The Last Generation aveva lo scopo di deturpare l'aereo privato con il messaggio "Il petrolio uccide". Essi argomentano che le persone ricche e le corporation contribuiscono in modo sproporzionato al cambiamento climatico. Secondo loro, l'élite ricca, come i proprietari di jet privati, gli autisti di limousine e i proprietari di superyacht, rinuncerebbero volentieri a questi lussi. Essi credono che siano necessarie misure legislative per ridurre il loro impatto di carbonio.

