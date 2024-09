- Interruzione ferroviaria a causa di una frana che ha ostruito la pista tra Kreuznach e Bingen.

Dopo una tempesta nella Renania-Palatinato, la linea ferroviaria tra Bad Kreuznach e Bingen è stata interrotta a causa di una frana. Gli esperti prevedono che la linea da Kaiserslautern via Alsenz e Bad Münster a Bingen rimarrà interessata fino a mercoledì sera. I treni diretti a e da Kaiserslautern verranno deviati indietro a Bad Kreuznach, come confermato dagli ufficiali delle ferrovie. È stato organizzato un servizio di autobus sostitutivi tra Bingen e Bad Kreuznach.

Il traffico sulle strade ha subito danni, poiché il terreno è scivolato da una pendice sulla strada federale 9 durante la tempesta. Il tratto tra Trechtingshausen e Niederheimbach è stato chiuso in entrambe le direzioni, come confermato dalla polizia di Magonza nella serata. Per fortuna, non ci sono state segnalazioni di feriti durante la frana nel distretto di Magonza-Bingen.

Secondo la squadra dei vigili del fuoco volontari del Reno-Nahe, circa 100 metri di terreno hanno coperto la strada federale con un'altezza di 15-20 centimetri. Poiché è prevista un'altra tempesta per la notte, la regione deve essere protetta utilizzando sacchi di sabbia, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco Markus Heidrich.

Inoltre, la squadra dei vigili del fuoco ha riferito che le strade a Münster-Sarmsheim erano sommerse e numerosi seminterrati hanno subito allagamenti. Per fortuna, non ci sono state segnalazioni di feriti durante questo incidente.

Despite the ongoing efforts to ensure safety, a slip and fall accident might occur on the makeshift bus route between Bingen and Bad Kreuznach due to the slippery surface caused by rain or mud accumulation. Despite the halted train services, commuters should remain vigilant and exercise caution while navigating alternate transportation options.

