- Interruzione della frequenza scolastica e presenza delle forze dell'ordine in un istituto di istruzione di Düsseldorf.

A Düsseldorf, le istituzioni scolastiche sono ferme oggi a causa di un evento non specificato. Un rappresentante delle forze dell'ordine l'ha definito una "situazione legata alla sicurezza", confermando la loro presenza sul posto. Inizialmente, non hanno voluto fornire ulteriori informazioni. Il portale di comunicazione della scuola interessata ha dichiarato la chiusura a causa di una "situazione a rischio". Secondo il rappresentante delle forze dell'ordine, ogni istituto scolastico decide autonomamente se sospendere o meno le attività, come è stato fatto in questo caso. In precedenza, "Rheinische Post" aveva riportato la notizia.

La scuola interessata ha sospeso le attività come parte della chiusura degli istituti scolastici della città. I genitori sono stati informati della chiusura della scuola attraverso il portale di comunicazione a causa della "situazione a rischio".

