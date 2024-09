Interruzione del voto presidenziale iniziale - Sessione elettorale interrotta più volte

A Erfurt, il nuovo parlamento regionale della Turingia si riunisce per la prima volta. Sotto la guida di un membro dell'AfD, verrà scelta la leadership parlamentare - ma già l'ordine del giorno presenta sfide. La prima sessione viene spesso interrotta.

Numerose interruzioni e un discorso dell'agente presidente, Jürgen Treutler dell'AfD, che riceve numerosi cenni di disapprovazione e critiche: la prima riunione del parlamento regionale della Turingia, che si è tenuta poco più di quattro settimane dopo le elezioni, si è trasformata in una lotta politica tra l'AfD, ora la frazione più forte per la prima volta in Germania, e la CDU, BSW, Sinistra e SPD dall'altra parte.

"Si attende che lei rimanga imparziale nel suo ruolo di presidente. Le sue azioni e la sua guida hanno già suscitato dubbi significativi riguardo a una prestazione equa e neutra", ha dichiarato il capo dell'ufficio parlamentare della frazione della CDU, Andreas Bühl. In precedenza aveva tentato di convincere il presidente ad agire per stabilire le capacità decisionali del parlamento regionale. Tuttavia, Treutler ha continuato il suo discorso. La sessione è stata interrotta più volte - ora cinque volte in totale.

Tra gli altri argomenti, sarebbe stato eletto un nuovo presidente o presidente del parlamento regionale nella riunione costituente. Solo allora il parlamento potrebbe funzionare a pieno regime. Inizialmente, i nomi dei membri sarebbero stati annunciati e le capacità decisionali stabilite. Tuttavia, i conflitti tra l'AfD e le altre quattro parti sull'ordine del giorno avevano già causato tensioni in anticipo. La sessione è stata interrotta per la prima volta dopo undici minuti a causa di divergenze sull'agenda.

Treutler, che presiedeva la sessione come membro più anziano, aveva inizialmente intenzione di tenere il suo discorso di apertura. In esso, ha sottolineato la rivendicazione dell'AfD come frazione più forte per la posizione di presidente del parlamento, affermando che questa era una "costante immutabile" nel parlamento regionale. Chiunque la contrastasse, ha affermato, stava minando la democrazia. Ha incoraggiato i nuovi parlamentari eletti a "riconoscere i risultati delle elezioni in modo oggettivo e fattuale" e a prendere sul serio la volontà del sovrano. Ha messo in guardia contro il minare la cultura politica. Parlando della formazione del governo, ha suggerito che c'era un'opzione "difficile da trascurare" per una maggioranza parlamentare stabile. Dopo il discorso di Treutler, la frazione della CDU ha presentato nuovamente una richiesta per stabilire le capacità decisionali del parlamento. La sessione è stata interrotta nuovamente.

In effetti, secondo il regolamento, l'AfD, classificata come estremista di destra provata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia, ha il diritto di proporre candidati come forza più forte initially. Hanno nominato il membro Wiebke Muhsal per la posizione di presidente del parlamento regionale. Muhsal era stata condannata per frode e multata alcuni anni fa.

CDU e BSW cercano di modificare il regolamento

Tuttavia, l'elezione della leadership parlamentare si sta rivelando difficile. Le altre frazioni - CDU, BSW, SPD e Sinistra - respingono l'idea di avere un politico dell'AfD alla guida del parlamento. La CDU e il BSW avevano tentato di modificare il regolamento prima delle elezioni con una richiesta, in modo che i candidati di tutte le frazioni potessero essere proposti nel primo turno. Secondo la normativa attuale, questo è riservato alla frazione più forte nei primi due turni. Un candidato ha bisogno di più sì che no per essere eletto.

Con il previsto cambiamento del regolamento, le altre parti mirano a impedire che un politico dell'AfD rivendichi la posizione più alta e a evitare uno stallo parlamentare attraverso le interruzioni. La CDU ha presentato il suo MP Thadaeus König come candidato per l'elezione del Presidente del Parlamento Regionale. L'AfD aveva già respinto il cambiamento del regolamento in precedenza.

Treutler ha ricevuto critiche significative per il suo discorso durante la sessione inaugurale. Il leader della CDU, Mario Voigt, ha osservato che il Presidente deve agire in modo imparziale e neutrale, cosa che non è stata. La CDU ha twittato: "Il Presidente dell'AfD abusa della sua autorità per rivendicare un presunto 'volere dei votanti' a favore della frazione più forte. Non sa che sono necessarie maggioranze in parlamento?"

Ramelow: "Confine del discorso accettabile" violato

Il presidente uscente della Turingia, Bodo Ramelow, ha accusato Treutler di violare il confine del discorso accettabile citando Eduard Spranger. Spranger aveva espresso opinioni favorevoli alla rivoluzione nazionalsocialista e aveva escluso gli ebrei dalla Società di Goethe nel 1938, ha affermato Ramelow.

Prima della sessione, Ramelow aveva anche espresso il suo shock per la proposta dell'AfD di Muhsal come Presidente. "L'AfD continua a danneggiare un corpo costituzionale", ha dichiarato. "In qualità di membro del parlamento eletto, non posso riporre la mia fiducia nell'individuo di Wiebke Muhsal".

Con l'introduzione del nuovo parlamento regionale, il mandato regolare del governo di minoranza rosso-verde-rossa del Presidente del Ministero Ramelow giunge al termine. Tuttavia, secondo la costituzione statale, i membri del governo rimangono in carica in qualità di sostituti fino a quando i loro successori non assumono l'incarico. Ramelow ha presentato i documenti pertinenti al suo gabinetto giovedì mattina ad Erfurt.

"Le frazioni della CDU e del BSW, in disaccordo con un membro dell'AfD che guida la leadership parlamentare, hanno proposto un cambiamento del regolamento per consentire a tutte le frazioni di proporre candidati per i primi due turni di votazione".

