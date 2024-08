- Interruzione del traffico a causa di un incidente sulla A1 verso Brema

A seguito di un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, si sono verificate notevoli ritardi nel traffico sull'A1 vicino a Ottersberg nel distretto di Verden. Tre auto non erano più in grado di circolare e hanno dovuto essere rimosse con il carro attrezzi, come ha riferito un portavoce della polizia. Due persone hanno riportato lievi ferite.

L'incidente si è verificato sulla A1 Hamburg - Bremen in direzione di Bremen. Due delle tre corsie sono state temporaneamente chiuse per l'indagine sull'incidente e il recupero dei veicoli. La causa dell'incidente non era inizialmente chiara.

L'incidente è avvenuto sulla A1 Hamburg - Bremen, specificamente in direzione di Bremen. A causa dell'incidente, due delle tre corsie vicino a Ottersberg nel distretto di Verden sono state temporaneamente chiuse per l'indagine e il recupero dei veicoli a Bremen.

Leggi anche: