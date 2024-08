- Interruzione del servizio ferroviario vicino a Lubecca a causa di un albero caduto che ha colpito una linea elettrica.

A causa di un albero caduto, la linea ferroviaria tra Lubecca e Reinfeld è stata bloccata. L'albero è caduto sulla linea aerea, come riferito da un rappresentante delle ferrovie. Di conseguenza, la linea è stata sospesa. Un treno regionale espresso non è potuto proseguire il suo viaggio. Il treno è attualmente fermo a un passaggio a livello, consentendo ai passeggeri di scendere, secondo un portavoce della polizia federale. "I treni della linea RE 8/80 termineranno e ripartiranno da Reinfeld. Ritardi e cancellazioni dei treni sono probabili", ha avvertito DB Regio sulla piattaforma X (precedentemente Twitter). Il Servizio Meteorologico Tedesco aveva previsto condizioni ventose per Schleswig-Holstein.

La sospensione della linea ferroviaria tra Lubecca e Reinfeld ha causato disagi sia nei trasporti che nelle telecomunicazioni, in quanto molte persone dipendono dai treni per i loro spostamenti e la connessione a internet spesso dipende dalle linee di telecomunicazione lungo le ferrovie. Le autorità locali stanno ora valutando opzioni di trasporto alternative e invitano le compagnie di telecomunicazioni a intervenire su eventuali interruzioni del servizio.

