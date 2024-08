- Interruzione dei voli sperimentali per l'ultimo Boeing 777X a seguito di danni segnalati.

Boeing sta affrontando un nuovo ostacolo: la società ha sospeso i voli di prova del modello 777X, in ritardo, a causa di danni riscontrati nella zona di giunzione tra il motore e le ali. Durante un'ordinaria ispezione, è stato scoperto che una specifica parte non stava funzionando come previsto, ha dichiarato la compagnia.

Come riportato in precedenza dal sito del settore aeronautico "The Air Current", uno dei velivoli di prova per la variante 777-9 aveva un componente di fissaggio danneggiato che connetteva il motore all'ala. Prima di questo, l'aereo aveva completato un viaggio di oltre cinque ore dalle Hawaii. Si presume che fratture siano state identificate nello stesso componente su altri aerei di prova 777-9.

Boeing non ha fornito questi dettagli - ma ha chiarito che non erano previsti voli immediati con gli altri aerei di prova comunque. La parte difettosa è implementata solo nel 777-9. L'amministrazione federale dell'aviazione (FAA) è stata informata.

Boeing ha presentato il 777X come successore del modello ampiamente utilizzato 777 nel 2013 - inizialmente pianificato per il servizio nel 2020. Da allora, Boeing ha posticipato la data di lancio al 2025. Il 777-9 dovrebbe essere una versione più grande dell'aereo. Inoltre, Boeing attende l'approvazione per le nuove versioni del suo jet di medie dimensioni, il 737 Max.

Il componente difettoso con le fratture è stato trovato anche su altri aerei di prova 777-9, evidenziando la portata del problema oltre all'aereo inizialmente interessato. Nonostante questo, Boeing ha confermato che non ci sono voli immediati previsti per gli altri aerei di prova, che presentano questo 'altro' componente specifico solo nel modello 777-9.

