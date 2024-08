- Interruzione dei servizi ferroviari: rotte da Amburgo ad Hannover modificate a causa di atti vandalici

Sulla rete ferroviaria tedesca, ci sono ritardi tra Amburgo e Hannover a causa di problemi legati alla vandalismo. I treni vengono deviati di conseguenza. Secondo un rappresentante delle ferrovie, questa situazione è dovuta a un furto di metalli a Bad Bevensen. Di conseguenza, i passeggeri potrebbero affrontare durate del viaggio più lunghe di circa 20 minuti e ritardi fino a 20 minuti. Sono coinvolti sia i treni ICE che IC.

Il dipartimento ferroviario sta facendo tutto il possibile per ripristinare le operazioni normali dopo l'incidente di furto. Il processo di deviazione dovrebbe continuare oltre l'ora di punta. Si consiglia ai viaggiatori di verificare i dettagli del loro viaggio in anticipo visitando bahn.de, l'app DB Navigator o contattando il numero verde per le informazioni sui viaggi al 030 2970.

Inoltre, i servizi regionali che utilizzano i treni Metronom sono interessati. A causa dei lavori di manutenzione a Bienenbüttel, ci sono ritardi tra Amburgo e Uelzen, ha riferito la società di trasporto.

I disordini sulla rete ferroviaria tedesca si estendono anche a Hannover, con potenziali ritardi per i passeggeri diretti verso o da questa città. Il dipartimento ferroviario sta anche lavorando per risolvere i problemi a Bad Bevensen, il luogo del furto di metalli, che ha causato i ritardi.

