- Interpretando Jago in "Othello" di Shakespeare, diretto da Gottz Schubert, al Festival di Lausitz.

Attore Götz Schubert, noto per i suoi ruoli in "Brecht" e "Wolfsland", preferisce attualmente il teatro ai progetti cinematografici e televisivi. In un'intervista con Deutsche Presse-Agentur prima del Festival della Lusazia (dal 25 agosto al 14 settembre), ha espresso la sua gioia nel recitare sul palcoscenico. Il 61enne aprirà il festival a Weißwasser interpretando Iago nella "Othello" di Shakespeare domenica sera.

Schubert apprezza l'interazione diretta con il pubblico

Secondo Schubert, la bilancia pende ora a favore del teatro rispetto alla produzione cinematografica. Ha espresso la sua soddisfazione, dicendo: "Mi riporta a casa. Si hanno interazioni più intime con il pubblico". Questo vale anche per la produzione di Marcel Kohler, che presenterà la classica "Othello" di Shakespeare e il suo manoscritto letterario superstite, "The Strangers", tre volte in una ex fabbrica di vetro.

Shakespeare e Molière sono tra i suoi autori preferiti. Crede che le loro storie d'amore, relazioni e intrighi politici siano sempreverdi e abbiano un grande potenziale sia a teatro che al cinema. Il testo recentemente scoperto e attribuito a Shakespeare verrà utilizzato nella produzione di "Othello". I temi e le narrazioni sembrano straordinariamente rilevanti nel mondo odierno, il che aggiunge un ulteriore livello di eccitazione.

Schubert: Incoraggiare i Locali per il Festival

Schubert riprenderà le riprese per "Wolfsland" nel 2025, lasciandogli abbastanza tempo per il teatro nel frattempo. Vede il Festival della Lusazia, inaugurato nel 2020, come un passo verso una trasformazione strutturale che avrebbe dovuto avvenire prima. La Telux-Glasfabrik, dopo la ristrutturazione, serve come luogo affascinante per il festival. "Il festival è un processo artistico che richiede tempo per crescere", ha detto Schubert. "Vogliamo coinvolgere più locali e farlo diventare anche il loro festival". Con il suo background come nativo di Pirna e commissario TV "Butsch" in "Wolfsland", Schubert spera di contribuire a questo attraverso la sua popolarità.

