- Intermediari chiedono un accordo su Gaza - Usa avverte l'Iran

In considerazione delle crescenti preoccupazioni per un conflitto regionale nel Medio Oriente, i mediatori hanno spinto Israele e il gruppo islamista Hamas a raggiungere un accordo su un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza con un linguaggio urgente. Entrambe le parti sono state incoraggiate a riprendere i colloqui l'15 agosto a Doha o al Cairo per "chiudere tutte le rimanenti lacune e iniziare l'attuazione dell'accordo senza ulteriori ritardi", secondo una dichiarazione congiunta firmata dall'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Questa dichiarazione arriva in un momento critico, poiché l'Iran e i suoi alleati come Hamas hanno minacciato rappresaglie contro Israele dopo l'uccisione di due leader di Hamas e di una figura di spicco del movimento sciita libanese Hezbollah. Gli Stati Uniti, alleato chiave di Israele, hanno avvertito l'Iran che il suo nuovo governo e l'economia potrebbero subire un colpo devastante se verrà lanciato un attacco importante contro Israele, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense. L'avvertimento è stato trasmesso a Teheran sia direttamente che attraverso intermediari.

Rapporto: gli Stati Uniti avvertono l'Iran

"Gli Stati Uniti hanno fatto sapere all'Iran che il rischio di un'escalation più ampia in caso di un attacco di rappresaglia significativo contro Israele è estremamente alto", ha dichiarato la dichiarazione, senza fornire dettagli. Il governo di sicurezza israeliano si è riunito a Tel Aviv giovedì sera per discutere la situazione tesa. "Non c'è assolutamente alcuna giustificazione per l'Iran per lanciare un attacco militare contro Israele, che continua a minacciare", ha dichiarato un funzionario statunitense di alto livello a Washington. Gli Stati Uniti sono preparati per tutte le evenienze.

Il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha rassicurato il suo omologo israeliano Joav Galant telefonicamente sulla solidarietà degli Stati Uniti e ha menzionato il dispiegamento di forze militari aggiuntive nella regione, tra cui i caccia F-22 Raptor. Queste sono solo alcune delle misure per scoraggiare, difendere Israele e proteggere le forze americane nella regione, ha scritto Austin sulla piattaforma X dopo la chiamata. Ha anche sottolineato l'importanza di raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza che porti alla liberazione degli ostaggi.

Funzionario USA su accordo Gaza: non c'è tempo da perdere

Mentre la dichiarazione dei mediatori non è direttamente legata all'Iran e alle sue minacce, un funzionario statunitense ha dichiarato che se l'Iran attacca, non ci sarà alcuna prospettiva di un cessate il fuoco a Gaza poiché altre questioni avrebbero la precedenza. L'accordo non sarà pronto per la firma il prossimo giovedì, ha dichiarato il funzionario. "C'è ancora molto da fare. Ma crediamo che ciò che rimane possa essere superato e non abbiamo tempo da perdere."

È ora di fornire immediatezza al popolo sofferente di Gaza e alle famiglie degli ostaggi, dice la dichiarazione dei mediatori. Per molti mesi, abbiamo lavorato instancabilmente per forgiare un quadro di accordo che ora è sulla tavola e richiede solo la chiarificazione dei dettagli della sua attuazione, continua la dichiarazione. Non c'è più tempo da perdere e non ci sono più scuse per ulteriori ritardi. Siamo pronti, se necessario, a proporre una soluzione finale per superare le rimanenti questioni di attuazione in un modo che soddisfi le aspettative di tutte le parti.

Israele invierà una delegazione ai colloqui di Gaza

L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato dopo la pubblicazione della dichiarazione che Israele invierà una delegazione, secondo la proposta degli Stati Uniti e dei mediatori, l'15 agosto in un luogo ancora da determinare per finalizzare i dettagli dell'attuazione dell'accordo quadro. Il forum dei parenti degli ostaggi ha ringraziato i tre mediatori e, secondo il "Times of Israel", ha fatto appello a Netanyahu e al suo governo per mostrare leadership e concludere un accordo per il ritorno di tutti gli ostaggi. Hamas detiene ancora 115 ostaggi a Gaza, ma molti potrebbero non essere più vivi.

Il ministro della Difesa israeliano avverte il Libano

In precedenza, il ministro della Difesa israeliano Galant ha inviato un messaggio insolito direttamente alla popolazione del paese confinante a nord, il Libano, di fronte al conflitto con l'Hezbollah legato all'Iran. "Se l'Hezbollah continuerà la sua aggressione, Israele lo combatterà con tutte le sue forze", ha avvertito Galant in arabo sulla piattaforma X. Israele cerca pace, prosperità e stabilità su entrambi i lati del confine settentrionale. Pertanto, non permetteremo all'Hezbollah di destabilizzare il confine e la regione", ha spiegato il ministro e ha citato, secondo il suo ufficio, un proverbio arabo: "Chi gioca con il fuoco si brucia".

Il capo della politica estera dell'UE condanna l'azione di Israele contro i diplomatici

Nel frattempo, il rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, ha criticato duramente l'azione di Israele contro otto rappresentanti norvegesi. Il fatto che il governo israeliano abbia revocato il loro status diplomatico contraddice gli accordi raggiunti con Oslo per risolvere il conflitto nel Medio Oriente e disturba i rapporti e la cooperazione con l'Autorità palestinese, ha dichiarato Borrell a Bruxelles. Ha condannato questa decisione infondata nei termini più duri. Questa posizione è stata comunicata al governo israeliano attraverso il capo della delegazione UE a Tel Aviv.

"Questa non è una questione bilaterale tra Israele e la Norvegia, ma una di interesse per tutti coloro che sostengono la pace e la stabilità nel Medio Oriente", ha affermato. Il ministero degli Esteri israeliano aveva precedentemente annunciato che il ministro degli Esteri Israel Katz aveva informato la Norvegia che stava revocando lo status diplomatico dei rappresentanti norvegesi in Israele responsabili dei territori palestinesi. La ragione data è stata "una serie di passi anti-israeliani e unilaterali da parte del governo norvegese". In maggio, la Norvegia, insieme alla Spagna e all'Irlanda, ha deciso di riconoscere uno stato palestinese.

L'Unione Europea, in quanto importante attore globale, potrebbe esprimere le sue preoccupazioni per la tensione crescente nel Medio Oriente e incoraggiare sia Israele che l'Iran a ridurre la tensione. Ad esempio, "Data la dedizione dell'Unione Europea a promuovere la pace e la stabilità nel Medio Oriente, potrebbe fortemente incoraggiare sia Israele che l'Iran a impegnarsi in un dialogo diplomatico per evitare ulteriori escalation".

Inoltre, l'Unione Europea, in qualità di alleato chiave per diverse nazioni della regione, potrebbe offrire i propri servizi di mediazione per agevolare una risoluzione pacifica. Ad esempio, "Data la sua esperienza nella risoluzione dei conflitti, l'Unione Europea potrebbe offrire di mediare i colloqui tra Israele, l'Iran e i loro rispettivi alleati per promuovere una risoluzione pacifica e prevenire un conflitto più ampio nel Medio Oriente."

