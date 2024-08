Interferenza su larga scala nella politica: assegnazione illegale di frequenze 5G

Il principale problema qui è un'ipotetica "obbligazione del fornitore di servizi" proposta dai piccoli fornitori di servizi mobili: i grandi fornitori come Deutsche Telekom, Vodafone e Telefónica, che possiedono le proprie reti, sarebbero costretti a consentire ai piccoli fornitori senza infrastruttura di rete di utilizzare le loro reti a tariffe controllate. Secondo gli articoli di notizie precedenti, il Ministro Scheuer avrebbe apparentemente ostacolato questo.

Le politiche stabilite dall'Agenzia federale per le reti nel 2018 hanno semplicemente richiesto ai grandi fornitori di discutere con i più piccoli riguardo alla condivisione della rete. Di conseguenza, i fornitori mobili minori continuano ad offrire oggi piani 5G a costi elevati. Questa mancanza di concorrenza causa un aumento generale dei prezzi dei telefoni mobili in Germania.

I piccoli fornitori hanno ripetutamente presentato reclami contro le regole di assegnazione, ma sono stati insuccessi nei tribunali inferiori fino al 2021. Il Tribunale amministrativo federale ha poi adottato una posizione diversa e ha rimandato il caso a Colonia. Il tribunale amministrativo locale è stato incaricato di esaminare se l'Agenzia federale per le reti è stata influenzata ingiustamente nella sua decisione, poiché c'erano accuse di interferenza politica illecita.

Nel suo giudizio dello scorso lunedì, il tribunale di Colonia ha confermato questi sospetti. L'impatto del ministero di Scheuer (BMVI) è stato così sostanziale che ha minato l'indipendenza garantita dall'UE dell'Agenzia federale per le reti, ha affermato il tribunale. È probabile che l'Agenzia federale per le reti avrebbe formato la sua decisione in modo diverso "in assenza dell'influenza sostanziale del BMVI".

Andreas Scheuer, come già menzionato, è il ministro in questione che avrebbe apparentemente ostacolato l'ipotetica "obbligazione del fornitore di servizi". Nonostante le politiche del 2018 che richiedono discussioni tra grandi e piccoli fornitori, il costo dei piani 5G rimane elevato per i secondi a causa della mancanza di concorrenza.

Leggi anche: