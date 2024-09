Intera area urbana evacuata a causa delle inondazioni, sette vittime negli incendi mentre il maltempo devastare l'Europa

Sette persone sono morte in incendi in Portogallo dalla domenica, tra cui tre vigili del fuoco il cui veicolo ha preso fuoco martedì. Almeno 17 hanno perso la vita in quello che le autorità hanno definito il peggior diluvio a colpire l'Europa centrale e orientale negli ultimi decenni.

Il sindaco di Nysa in Polonia ha ordinato l'evacuazione di tutti i 44.000 residenti poiché i livelli del fiume della città sono aumentati e minacciano di causare ulteriori inondazioni nei suoi quartieri.

Grzegorz Grochowski di Nysa ha descritto la scena in cui i residenti e i soccorritori hanno trasportato sacchi di sabbia alla riva del fiume attraverso la notte fino a martedì mattina presto, costruendo una barriera per impedire al fiume di straripare.

"C'era una catena umana qui, le persone si passavano i sacchi di sabbia a vicenda", ha detto Grochowski a Reuters martedì. "L'elicottero stava anche scaricando grandi sacchi di sabbia per rinforzare la barriera per tutta la notte fino alle 4 o alle 5 del mattino".

Le donne incinte e gli altri pazienti sono stati evacuati dall'ospedale della città a causa delle acque delle inondazioni che hanno costretto la struttura a chiudere, prima che tutti i residenti di Nysa venissero ordinati di lasciare. Solo i soccorritori e quelli che lavorano per controllare le acque delle inondazioni rimangono.

La pioggia è prevista diminuire martedì, ma le autorità hanno avvertito di livelli pericolosamente alti delle acque nei fiumi che potrebbero potenzialmente inondare le aree urbane a bassa quota.

La pioggia più intensa si è spostata verso le parti del nord e dell'est dell'Italia, dove è stato emesso un avviso di pioggia arancione.

I servizi di emergenza in Polonia e nella Repubblica Ceca hanno effettuato diversi soccorsi in elicottero nel paese di Ladek Zdrój dopo che i residenti sono rimasti bloccati nelle loro case. Le acque delle inondazioni si sono ritirate a Ladek Zdrój dopo diversi giorni di forti piogge, ma i danni alle villaggi rurali rimangono estesi.

A Jesenik, i residenti abituati ad accogliere i visitatori nei suoi famosi resort termali hanno invece dovuto fare i conti con torrenti di acqua sporca.

Le inondazioni hanno interessato l'intero confine ceco-polacco, arrivando fino alla città di Ostrava, dove migliaia di residenti sono rimasti senza acqua calda lunedì. Gli operatori della centrale termica della regione hanno ordinato uno shutdown completo.

Chiusure stradali a causa degli incendi in Portogallo

Le autorità portoghesi hanno chiuso autostrade e strade a causa degli incendi, disturbando i viaggi in tutto il paese, ha detto il ministero dell'Interno martedì.

Sei autostrade sono state chiuse a causa degli incendi vicini, tra cui la strada principale del paese che collega Lisbona e Porto, ha annunciato il ministero. In totale, 19 grandi strade sono state bloccate a causa della loro vicinanza alle fiamme.

Più di 5.000 vigili del fuoco stanno lottando contro gli incendi martedì, secondo l'Agenzia portoghese per la Protezione civile, mentre 21 grandi incendi rurali continuano a bruciare in tutto il paese.

I civili sono stati evacuati dalle loro case e le scuole sono state chiuse in alcune aree, ha riferito CNN Portugal martedì, con gran parte del paese in allerta gialla per il rischio di incendi.

Le enormi colonne di fumo degli incendi possono essere viste dallo spazio, ha confermato l'Organizzazione europea per l'esplorazione dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) martedì.

Un rappresentante della Protezione civile del Portogallo ha dichiarato che il tempo sta ostacolando gli sforzi dei vigili del fuoco, poiché l'umidità notturna è rimasta bassa. I vigili del fuoco si basano solitamente su temperature notturne più basse e umidità più elevate per aiutare nei loro sforzi per spegnere gli incendi, ma le condizioni meteorologiche secche hanno causato la diffusione degli incendi.

Robert Shackelford di CNN Weather ha contribuito a questo articolo

