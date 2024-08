Intenzionato a disturbare le esibizioni di Taylor Swift: misure di sicurezza rafforzate implementate al concerto di Vienna dei Coldplay

Autorità hanno annunciato chiusure stradali temporanee e aree di sosta riservate ai possessori di permessi. Coldplay salirà sul palco dello stadio Ernst Happel mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Inizialmente, Taylor Swift era prevista per esibirsi nella stessa sede, ma i suoi concerti sono stati annullati inaspettatamente dopo la scoperta e la prevenzione di potenziali piani di attacco. Tre individui sospettati di essere affiliati con l'ISIS sono stati arrestati dalle autorità.

Come riferito dal portavoce della polizia di Vienna, Philipp Hasslinger, non c'è alcun pericolo imminente per i concerti di Coldplay attualmente. Circa 240.000 spettatori in quattro serate non dovrebbero permettere che nulla rovini la loro esperienza concertistica, ha consigliato all'agenzia di stampa AFP.

Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha condiviso un'immagine della capitale austriaca attraverso il servizio online X durante le prime ore di martedì, twittando "Così entusiasta di essere a Vienna!"

Le autorità di Vienna hanno implementato ulteriori misure di sicurezza per garantire la sicurezza dei concerti di Coldplay, alla luce dell'arresto recente dei sospetti. In considerazione di questi sviluppi, si consiglia agli spettatori di attenersi a tutte le linee guida sulla sicurezza durante la loro visita allo stadio Ernst Happel.

Leggi anche: