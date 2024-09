Intenso ritorno: il FC Köln rinuncia al vantaggio di 3 gol nei primi 15 minuti.

Hertha BSC vive un pomeriggio disastroso in 2. Bundesliga, subendo un pesante 4-1 in casa contro Elversberg. 1. FC Köln incontra difficoltà, conduce Karlsruhe 3-0 dopo 15 minuti ma non riesce a ottenere la vittoria.

1. FC Köln - Karlsruher SC 4:4 (4:2)

Dopo un inizio esplosivo, 1. FC Köln lascia sfuggire un'altra vittoria in un selvaggio spettacolo a otto gol. Nonostante abbia segnato tre volte nei primi 15 minuti, la squadra retrocessa dalla Bundesliga, disordinata in difesa, ha ottenuto solo un pareggio 4-4 (4:2) contro l'invincibile Karlsruher SC, rimanendo a otto punti dalla capolista Fortuna Düsseldorf. KSC non si arrende e ora è terzo grazie alla tripletta di Marvin Wanitzek.

La partita è iniziata a ritmo veloce a causa di un ritardo causato dalla polvere. Negli ultimi settimane, compreso l'ultimo incontro contro Düsseldorf, Köln aveva fallito diverse occasioni per segnare. Tuttavia, questa volta hanno sfruttato le prime opportunità, segnando in modo clinico: Luca Waldschmidt (3') ha colpito il pallone in rete da un angolo stretto, Damion Downs (7') l'ha messa alle gambe del portiere di KSC Max Weiß e ha aggiunto un perfetto tiro a effetto (15').

Leart Paqarada ha fornito tre assist, le canzoni del carnevale riempivano l'aria e sembrava che la partita del top della domenica fosse decisa presto - ma non per KSC! Hanno recuperato rapidamente e risposto due volte attraverso il loro capitano Wanitzek (19'/27'). La partita è rimasta tesa e il primo tempo non era ancora finito: Fabian Schleusener ha colpito la traversa per Karlsruhe (41'), Tim Lemperle (45+2') ha portato il punteggio a 4-2 dopo un altro assist di Paqarada. La follia è continuata nel secondo tempo con Leon Jensen (52') che ha riportato Karlsruhe in partita e Wanitzek ha segnato il suo terzo gol (55'). Köln ha lottato per difendersi, subendo otto gol in tre partite. Entrambe le squadre sembravano esauste dopo la costante giostra.

Hertha BSC - SV Elversberg 1:4 (0:2)

Hertha BSC ha perso l'opportunità di salire in classifica con una sconfitta meritata contro SV Elversberg. Il club ambizioso di Berlino ha perso 1:4 (0:2) contro gli ospiti dominanti e ha subito la sua terza sconfitta casalinga in quattro partite. Semih Sahin ha segnato un rigore (4') e un calcio di punizione (65'), Luca Schnellbacher (30') e Muhammed Damar (52') hanno segnato per gli ospiti. Mickaël Cuisance (60') ha segnato per i padroni di casa, che ora sono a un solo punto da Elversberg. L'unica nota positiva per Berlino è stata Boris Lum, 16 anni, che è diventato il giocatore più giovane della storia di Hertha.

L'allenatore di Elversberg Horst Steffen ha inizialmente elogiato la prestazione coraggiosa della sua squadra, che aveva richiesto dopo la sconfitta per 1:3 contro la promossa Ulm. Hertha ha cercato invano di prendere il controllo e spostare il gioco nella metà campo avversaria. I berlinesi sembravano privi di idee e incapaci di trovare soluzioni per superare la difesa di Elversberg. Solo quando la sconfitta sembrava inevitabile, i berlinesi sembravano risvegliarsi. L'attaccante Cuisance ha incitato i suoi compagni di squadra e ha instillato brevemente speranza nei tifosi di casa. Tuttavia, dopo un fallo di mano di Luca Schuler di Hertha, Sahin ha segnato un altro rigore e ha sigillato la vittoria allo Stadio Olimpico.

Hannover 96 - 1. FC Nuremberg 2:0 (0:0)

La squadra di Miroslav Klose, 1. FC Nuremberg, ha subito un altro colpo, perdendo 0:2 (0:0) contro Hannover 96 dopo una rapida doppietta in 104 secondi. Si tratta della loro quarta sconfitta in sette partite. Il calcio di rigore di Marcel Halstenberg (79') e il gol di Monju Momuluh (81') hanno garantito ai padroni di casa la loro quarta vittoria casalinga consecutiva.

Klose ha dato un'opportunità a quattro nuovi giocatori in formazione dopo la sconfitta per 0:2 contro Hertha BSC, compreso Mahir Emreli, che ha testato il portiere di Hannover Ron-Robert Zieler dopo 17 secondi. Da quel momento in poi, Nuremberg, che giocava con un terzetto difensivo su indicazione di Klose, si è concentrato principalmente sulla difesa, contenendo efficacemente i padroni di casa dominanti. Nella seconda metà, Nuremberg è riuscito ad aprire il gioco con una certa frequenza, ma Hannover ha avuto le migliori occasioni. Jan Reichert nella porta di Nuremberg ha fatto diverse parate degne di nota, proprio come aveva fatto nella prima metà. La sconfitta è stata orchestrata da Janni Serra, che ha accidentalmente abbattuto Andreas Voglsammer in area di rigore.

