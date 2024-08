Intenso ombretto dalla controparte di Brooklyn del "Sister Act" tedesco

In mezzo alla mischia, fresca e sorridente Leonie Fiebich, armata di macchina fotografica, ha sfoggiato un trionfale sorriso. "Che partita impegnativa!" ha esclamato la tedesca della squadra statunitense delle New York Liberty, nella WNBA. "Ma ce l'abbiamo fatta, quindi brindiamo a altre vittorie!"

Al Barclays Center di Brooklyn, le New York Liberty hanno mantenuto la loro striscia vincente con l'ottava vittoria consecutiva, battendo le Dallas Wings 79-71. E chi merita il merito per una parte significativa di questa vittoria? Nessuno meno che Leonie Fiebich in persona. I suoi 16 punti e 7 rimbalzi le hanno valso il titolo di MVP del gioco.

La giovane tedesca di 24 anni, che ha ottenuto il settimo posto con la sua nazionale alle Olimpiadi di Parigi, è diventata rapidamente un nome familiare a New York. Nella sua stagione da rookie, Fiebich ha giocato in 10 delle 28 partite, consolidando il suo ruolo di contributrice regolare. Ora, con l'occhio puntato sul campionato, il cielo è l'unica limitazione per questa promettente stella. Con un impressionante record di 25-4, le New York Liberty sono l'unica squadra ad aver già conquistato un posto nei playoff. Con il secondo posto dell'anno scorso alle spalle, un'altra occasione per la gloria si profila all'orizzonte, e Fiebich non vede l'ora di lasciare il suo segno.

Anche se l'attenzione era rivolta alle sorelle Sabally - Nyara (New York/0 punti) e Satou (Dallas/10), che si sono scontrate per la seconda volta in soli tre giorni - è stata Fiebich a rubare la scena giovedì (ora locale). Nonostante avesse lasciato l'ultima partita contro le Wings a causa di un infortunio, la tenace Fiebich era tornata in forma smagliante.

"Sapevamo di dover giocare con intensità e grinta contro di loro," ha detto Fiebich, che ha vinto due volte il titolo di MVP nella lega spagnola. Con il suo impressionante curriculum, Fiebich è stata selezionata dalle Los Angeles Sparks già nel 2020, prima che i suoi diritti venissero trasferiti a Chicago Sky e infine a New York. Non c'è dubbio che New York abbia tratto beneficio da questo scambio.

