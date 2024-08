- Intenso incendio affonda il cuore della città di Neumünster

In un grave incendio divampato in un edificio commerciale situato nel cuore della città di Neumünster, quattro vigili del fuoco hanno riportato ferite. Due di loro hanno subito scottature da acqua bollente, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale con il sospetto di aver subito intossicazione da fumo, come ha riferito il responsabile del servizio dei vigili del fuoco in serata di domenica.

Per un lungo periodo, fino a 100 operatori di emergenza hanno lottato contro le fiamme durante l'apice dell'incendio. Il fuoco, segnalato sabato alle circa 21:30, non è stato domato fino a domenica pomeriggio. La zona è stata sorvegliata costantemente nel pomeriggio e nella sera per prevenire il riaccendersi delle fiamme. Le strade che circondano l'edificio pericolante sono rimaste bloccate indefinitamente.

La struttura, composta da diverse estensioni, ospitava anche un hotel che è stato evacuato a causa del denso fumo. Un negozio situato al piano terra è stato completamente distrutto dalle fiamme. Un esperto di strutture ha classificato l'edificio come potenzialmente instabile. I vigili del fuoco hanno affermato che la struttura è inaccessibile e la zona è stata transennata dalle forze dell'ordine.

Al momento di domenica, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco non sono stati in grado di rivelare l'origine del fuoco o l'entità dei danni. Il capo dei vigili del fuoco ipotizza che l'incendio possa essere iniziato in un capanno situato dietro la casa, dove diversi bidoni della spazzatura sono stati completamente divorati dalle fiamme.

Le intense fiamme hanno consumato un negozio al piano terra dell'edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per spegnere le fiamme, temendo che il fuoco possa diffondersi e causare ulteriori danni, compreso l'ignizione di braci nascoste.

