- Intenso incendio a Wunsiedel: gli sforzi di estinzione continuano anche dopo le ore serali

Seguendo numerosi tentativi di contenerlo, i vigili del fuoco sono finalmente riusciti a ridurre in modo significativo un consistente incendio in un'area industriale a Wunsiedel, Alta Franconia, martedì. Tuttavia, le fiamme non sono ancora state completamente spente, come annunciato nel pomeriggio dall'amministrazione distrettuale di Wunsiedel. L'operazione è prevista per protrarsi fino a mercoledì sera.

Inizialmente, il presidente del distretto di Wunsiedel, Peter Berek (CSU), ha informato l'agenzia tedesca di stampa nel pomeriggio che i servizi di emergenza non erano in grado di entrare nell'edificio a causa del fuoco. Di conseguenza, rimane incerto se le fiamme stiano ancora bruciando all'interno. Lo stato di emergenza dichiarato al mattino verrà mantenuto per garantire una risposta coordinata, come ulteriormente annunciato dall'autorità distrettuale.

Attualmente, c'è una consistente quantità di fumo sulla scena dell'incendio, secondo un portavoce dell'amministrazione distrettuale. Tuttavia, il monitoraggio ha mostrato che il fumo non rappresenta alcun rischio per la salute. Tuttavia, si consiglia ai residenti di tenere le finestre chiuse, di rimanere il più possibile all'interno e di evitare l'uso di sistemi di ventilazione. È stato segnalato un caso lieve di inalazione di fumo in un individuo, come confermato dal presidente del distretto Peter Berek.

L'incidente tragico si è verificato in un edificio industriale nel distretto di Holenbrunn a Wunsiedel all'inizio della giornata, a un'ora sconosciuta. Un portavoce della polizia lo ha descritto come un "grande incendio". L'amministrazione distrettuale ha prontamente dichiarato lo stato di emergenza per consentire ai servizi di emergenza dei distretti vicini di unirsi agli sforzi. Circa 500 persone sono state impegnate nel pomeriggio a causa dell'esteso incendio. Le persone nelle vicinanze dell'edificio in fiamme hanno dovuto essere evacuate, secondo ulteriori annunci della polizia.

Chiusura delle scuole per i bambini

Purtroppo, le operazioni scolastiche sono state anche interrotte per alcuni bambini nella regione: "Il trasporto degli autobus per Holenbrunn è attualmente sospeso. Le scuole di Wunsiedel si prenderanno cura dei bambini se necessario oltre l'orario scolastico", ha informato la polizia. Sul sito web della scuola primaria di Wunsiedel, è stato dichiarato: Gli alunni che non possono frequentare la scuola a causa dell'incendio e dell'avviso di emergenza sono giustificati. Le autorità competenti hanno fortemente consigliato ai genitori: "Si prega di non tentare in alcun modo di portare il proprio figlio a scuola oggi. La sicurezza deve sempre essere la priorità assoluta!" Ciò si applica anche ai bambini che dovevano iniziare le lezioni martedì.

Il blocco ferroviario è stato attivato a causa della vicinanza del sito dell'incendio alle ferrovie. Di conseguenza, i treni terminano a Marktredwitz, ha spiegato un portavoce. Il blocco era ancora in vigore martedì pomeriggio e è stato attivato un servizio sostitutivo per i viaggi oltre Marktredwitz a Hof.

Resina artificiale coinvolta nell'incendio

L'azienda interessata dall'incendio produce componenti elettrici, come isolatori. I resoconti della polizia hanno riferito che diverse tonnellate di resina artificiale erano stoccate all'interno dell'edificio in fiamme, contribuendo all'incendio. Alla comunità interessata è stato consigliato di evitare l'area il più possibile.

L'amministrazione distrettuale di Wunsiedel ha istituito una linea diretta per i cittadini e il sindaco di Wunsiedel, Nicolas Lahovnik, ha rivelato che sono state stabilite strutture di assistenza d'emergenza vicino al sito dell'incendio, rendendo possibile per i bambini di rimanere a casa se possibile.

Dopo aver controllato la diffusione delle fiamme, l'attenzione si sposta sul 'lavoro di rimozione' dei detriti e dei materiali danneggiati all'interno dell'edificio industriale. A causa dell'incendio, l'azienda che produce componenti elettrici ha temporaneamente interrotto la produzione, influenzando la sua catena di fornitura.

