- Intenso dibattito in seno al Bundestag sugli aeroporti

Vivace dibattito intorno alla competitività dell'aeroporto di Francoforte

Durante un acceso dibattito, i rappresentanti del parlamento dello stato dell'Assia hanno discusso della posizione dell'aeroporto di Francoforte come concorrente a livello globale. Le fazioni della coalizione di governo hanno sottolineato la sua importanza come hub internazionale. Il membro dell'SPD Marius Weiß l'ha definito "orgoglio del nostro stato", che funge da vetrina e "motore di lavoro che contribuisce in modo considerevole alla prosperità del nostro stato". Weiß ha anche sostenuto i piani di espansione per il Terminal 3 e una nuova pista.

L'aeroporto come battito del nostro impegno economico

La leader della fazione CDU Ines Claus ha considerato l'aeroporto tedesco più grande "il battito del nostro impegno economico". Dal 2023, c'è stato un aumento del numero di passeggeri. Tuttavia, ha espresso preoccupazioni: "Non abbiamo ancora raggiunto i livelli pre-pandemia". Sono state richieste tecnologie di propulsione sostenibili per ridurre le emissioni di CO2.

"Insieme, ci impegneremo per la sostenibilità dell'aeroporto", ha detto il Ministro dei Trasporti Kaweh Mansoori (SPD). Ha elogiato le sue connessioni affidabili e i 600 milioni di euro di investimenti nel trasporto merci per rafforzare Francoforte come principale hub di merci.

Il membro dell'AfD Klaus Gagel ha predetto che l'aeroporto potrebbe perdere il suo status di hub europeo, descrivendolo come "una fase di smantellamento ovvia". Ha criticato i costi di posizione elevati. Ha usato le espressioni "partiti cartello" e "macchina partitica radicata", suscitando un richiamo dalla presidenza parlamentare, che ha momentaneamente silenziato il suo microfono.

Weiß ha trovato l'adesione dell'AfD all'aeroporto "ingannevole": "L'aeroporto incarna l'Europa, mentre loro mirano a smantellarla". Gagel, however, ha mantenuto la posizione pro-europea dell'AfD, suscitando risate in parlamento. "Sosteniamo un'Europa di nazioni sovrane".

Naas: la posizione del traffico aereo ancora alle prese con gli strascichi del Corona

Il membro dell'FDP Stephan Naas ha fatto notare che la posizione dell'aviazione tedesca non si è ancora ripresa dalla pandemia di Corona. Ha indicato i costi raddoppiati dell'imposta sul traffico aereo e delle tasse per la sicurezza aerea dal 2020 come principale motivo per questa disparità di concorrenza.

Simultaneamente, i Verdi hanno criticato i drastici tagli al finanziamento dell'innovazione aeronautica nel bilancio. "Se il governo federale avesse invertito i recenti tagli a livello federale, non solo sarebbe apparso più credibile per ripristinare i tagli a livello federale, ma avrebbe anche consentito ulteriori misure sostanziali per la riduzione delle emissioni di CO2 dell'aeroporto di Francoforte", ha detto il membro Kathy Walter.

BUND chiede il sostegno per la ferrovia

Il gruppo di attivisti ambientali Bundesvereinigung für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) dell'Assia ha espresso le sue preoccupazioni. Secondo la vice-presidente dello stato Gabriela Terhorst, la risposta non sta nel promuovere il traffico aereo, ma piuttosto nel rafforzare l'infrastruttura ferroviaria. Ha sostenuto un cambiamento dal traffico su strada e aereo al trasporto ferroviario.

