Intenso calore prevalente, insieme a occasionali lampi di elettricità.

Agosto si conclude con un emozionante giro sulle montagne russe meteorologiche. La settimana inizia con temperature ragionevoli, ma possiamo aspettarci caldo a metà settimana, permettendo il sole a 27 gradi dopo una possibile pioggia verso il fine settimana.

Sabato, il giorno precedente, è stato uno dei giorni più caldi dell'anno, raggiungendo un picco di 35,7 gradi, ma non ha superato i 36,5 gradi registrati a Bad Neuenahr-Ahrweiler il 13 agosto 2024. Tuttavia, le stazioni private non hanno segnalato nuovi record, con 36,7 gradi a Weil am Rhein e Lörrach, rispetto ai loro vecchi record di 37,0 gradi a Lörrach e Zülpich del 13 agosto.

Il fronte tempestososo responsabile dei venti che hanno raggiunto la forza dell'uragano a Spiekeroog (128 km/h) e delle piogge torrenziali (generalmente 20-30 litri per metro quadrato in poche ore) nelle regioni occidentali e nord-occidentali durante la notte e la sera scorsa si è indebolito e spostato verso le parti meridionali e orientali del paese, portando via gli ultimi residui della ondata di calore estiva.

Di conseguenza, abbiamo iniziato la nuova settimana con un fresco, con temperature comprese tra 18 e 26 gradi. Sotto l'influenza dell'Alta Piet, il clima si riscalderà rapidamente. Entro martedì, ci avvicineremo di nuovo ai 30 gradi. Mercoledì e giovedì saranno molto caldi, con temperature comprese tra 30 e 35 gradi, tranne che per il declino dell'Alta Piet e i successivi temporali che apporteranno un po' di sollievo. L'estate continuerà a oscillare fino alla sua fine, e se l'autunno meteorologico che inizia il 1° settembre ci porterà un tempo più stabile è ancora da vedere. Di seguito i dettagli:

Lunedì: La settimana inizia con un tono fresco

Dopo una notte relativamente fresca con temperature che scendono fino a valori singoli in alcune regioni, ci si può aspettare molta soleggiate in molte aree del paese, con occasionali piogge lungo la costa del Mare del Nord. Si prevedono più nuvole a sud del Danubio, con piogge, soprattutto nel pomeriggio, e temporali nelle Alpi. Le temperature massime oscillano tra 18 e 24 gradi, con alcuni luoghi che raggiungono anche 27 gradi al sole.

Martedì: Ritorno dell'estate

Ci si può aspettare molta soleggiate, ad eccezione di alcune nuvole ad alta quota in Baviera che causano occasionali disturbi. Sarà significativamente più caldo, con temperature comprese tra 25 e 29 gradi e circa 23 gradi lungo la costa.

Mercoledì: Le temperature spesso superano i 30 gradi

A metà settimana ci sarà molta soleggiate e temperature comprese tra 27 e 32 gradi, con temperature lungo la costa che raggiungono 25 gradi.

Giovedì: Il giorno più caldo della settimana

Ci si può aspettare molta soleggiate e un caldo intenso, con temperature comprese tra 30 e 35 gradi, comprese 26 gradi lungo la costa del Mare del Nord. Tuttavia, la probabilità di temporali aumenterà dalla sera verso ovest.

Venerdì: Imprevedibile e meno torrido

Ci si può aspettare una combinazione di sole e nuvole, con la possibilità di piogge o temporali locali. Tuttavia, l'intensità rimane incerta. Le temperature scenderanno a 20-25 gradi nel nord-ovest e 25-

