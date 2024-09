Intensificazione dell'esame del Vaticano

All'interno della Chiesa Cattolica, attualmente solo gli uomini possono essere ordinati preti o diaconi. La Conferenza Episcopale Tedesca intende mettere in discussione questo status quo e promuovere l'uguaglianza di genere, sperando in un cambiamento significativo nel prossimo Sinodo dei Vescovi.

Il presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, Georg Bätzing, esprime ottimismo per un cambiamento nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa Cattolica riguardo alla possibilità di permettere alle donne di ottenere l'ordinazione diaconale in futuro. "Spero ardentemente che la Chiesa Cattolica conceda l'ordinazione diaconale alle donne", ha dichiarato durante l'assemblea plenaria autunnale dei circa 60 vescovi cattolici tedeschi a Fulda. "Abbiamo accumulato un vasto patrimonio di argomenti a sostegno durante la Via Sinodale. Sento una forte e viva chiamata delle donne a questo servizio all'interno della Chiesa".

Nella Chiesa Cattolica, solo gli uomini sono stati autorizzati a essere ordinati preti, con gli uomini che sono stati anche i soli destinatari del diaconato finora. I diaconi sono autorizzati a celebrare matrimoni e funerali, ma non possono celebrare la Messa. Tuttavia, i diaconi possono essere sposati, mentre i preti no.

Bätzing sostiene che il diaconato per le donne è un problema molto controverso per la Chiesa Cattolica globale. "Tuttavia, la Chiesa ha sviluppato strategie per affrontare questioni complesse in passato". Sono possibili soluzioni decentrate e il Papa potrebbe autorizzare le conferenze episcopali competenti a prendere la decisione, proprio come la pratica del diaconato per gli uomini varia in diverse parti della Chiesa. "Perché non si può applicare lo stesso approccio al diaconato per le donne? Lo attendo con impazienza", ha detto Bätzing.

I laici, compresi le donne, sono integrati nel Sinodo dei Vescovi per la prima volta

L'integrazione delle donne è il fattore fondamentale e determinante per il futuro della Chiesa Cattolica. "Credo che non possiamo evitare questo problema. E il Sinodo dovrà affrontarlo, altrimenti non soddisferà le aspettative che il Papa Francesco ha stabilito a livello internazionale".

Il Sinodo dei Vescovi rappresenta una delle principali iniziative di riforma di Papa Francesco. Ha tenuto la sua prima riunione lo scorso anno e dovrebbe concludere il suo secondo round di discussioni alla fine di ottobre.

Tra i 360 partecipanti al Sinodo dei Vescovi di Roma ci sono, per la prima volta, laici cattolici, tra cui circa 50 donne. La Via Sinodale, un processo di riforma per i cattolici tedeschi, ha suscitato

