Intensificazione delle elezioni americane: Trump potrebbe trovarsi sotto controllo ancora una volta?

Altri spari esplodono al golf club di Trump in Florida, suscitando preoccupazioni per la crescente violenza politica negli Stati Uniti prima delle elezioni imminenti. I dettagli dell'evento dello scorso domenica a West Palm Beach, sospettato di essere un altro tentativo di assassinio del candidato presidenziale repubblicano, sono ancora sotto indagine dell'FBI. Tuttavia, la paura di una violenza in aumento in una campagna elettorale già tesa è molto alta. Ancora una volta, il paese e la sua democrazia sono sotto pressione.

Occhiuti testimoni riferiscono che un uomo armato di fucile d'assalto ha tentato di assassinare l'ex Presidente Trump al suo golf club. Il Servizio Segreto degli Stati Uniti, responsabile della protezione dei politici di alto livello, avrebbe intercettato il sospetto nelle vicinanze, tra i cespugli vicino alla recinzione del campo da golf, e aperto il fuoco. Trump è uscito illeso e il sospetto è stato catturato poco dopo l'incidente.

Lo scorso luglio, Trump è scampato per un pelo a un tentativo di assassinio durante un comizio politico in Pennsylvania, dove un cecchino ha aperto il fuoco. Trump è rimasto ferito all'orecchio e un partecipante è tragicamente morto. Il tiratore è stato ucciso dalle forze di sicurezza e il movente dell'attacco resta ancora sconosciuto.

La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha condannato ogni forma di violenza politica dopo l'incidente e ha invitato tutti a lavorare per prevenire ulteriori incidenti. Il Presidente Joe Biden ha rassicurato il pubblico che il Servizio Segreto ha le risorse necessarie per proteggere Trump e ha chiesto al Congresso di fornire loro ulteriore supporto.

Elon Musk, sostenitore di Trump, ha ricevuto critiche per un post successivo cancellato su una piattaforma online, in cui sembrava interrogarsi sulla mancanza di tentativi alla vita di Biden e Harris.

Dopo l'incidente, Trump ha inviato messaggi di raccolta fondi, affermando "Ci sono persone al mondo che farebbero qualsiasi cosa per fermarci" e aggiungendo "Non mi arrenderò mai nella lotta per voi". L'influencer di estrema destra Laura Loomer ha dichiarato "I media stanno cercando di assassinare il Presidente Trump e i suoi sostenitori".

Al momento, la natura dei motivi del sospetto è sconosciuta. Le autorità non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito. Si presume che l'uomo fosse un imprenditore edile di 58 anni della Carolina del Nord, noto per le sue opinioni politiche, che esprimeva critiche nei confronti di Trump sui social media. Avrebbe abbandonato la scena, lasciando dietro di sé il fucile e una fotocamera. È stato successivamente catturato su un'autostrada vicina.

Il New York Times, citando fonti della polizia, ha riferito che il sospetto si era recentemente trasferito alle Hawaii. Secondo il giornale, il sospetto avrebbe sostenuto il sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro la Russia in diverse occasioni. In un post sui social media, ha dichiarato di essere pronto a combattere e morire in Ucraina. Tuttavia, il collegamento tra la sua posizione politica e l'incidente in Florida rimane ancora sconosciuto.

I leader politici hanno espresso la loro solidarietà con Trump dopo l'evento sfortunato. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha scritto su una piattaforma online "Sara e io siamo turbati dal secondo tentativo di assassinio contro il Presidente Trump e ci rallegriamo della notizia che anche questo è stato sventato. Tuttavia, fare affidamento solo sulla fortuna non è una soluzione".

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha condannato il possibile tentativo di assassinio, dichiarando "Sono grato di sentire che Donald Trump è al sicuro e in buona salute". Ha augurato all'ex presidente e alla sua famiglia ogni bene. Kyiv, Ucraina, crede fermamente che la violenza non abbia posto nella politica.

DeSantis vuole un'indagine approfondita

Trump, un repubblicano, sfida la Vice Presidente democratica Harris nelle elezioni presidenziali dell'8 novembre. Gli attuali sondaggi suggeriscono una corsa serrata. L'evento in Florida ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei candidati presidenziali. Il sospetto è riuscito ad avvicinarsi a Trump con armi pesanti nonostante non ricevesse lo stesso livello di protezione di un presidente in carica.

Il responsabile della situazione ha notato che Trump riceve meno protezione perché non è un presidente in carica. "Se fosse il presidente in carica", ha detto, "avremmo completamente

Leggi anche: