- Intensificazione dell'aggressione russa: le tattiche di Putin diventano sempre più brutali

Dall'inverno 2022/2023, la Russia ha mirato deliberatamente a disturbire l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina. Entro la primavera del 2024, gli attacchi hanno raggiunto un nuovo livello di precisione. Le armi a lungo raggio della Russia - missili cruise e razzi - funzionavano con maggiore accuratezza rispetto al passato. Gli attacchi erano meglio pianificati. A questo punto, la Russia ha iniziato a danneggiare sistematicamente le centrali elettriche.

Gli attacchi recenti hanno raggiunto un picco senza precedenti. Solo il 25-26 agosto, la Russia ha lanciato oltre 200 missili cruise, razzi e droni. Kiev afferma di averne abbattuti quasi tutti. Tuttavia, nessuno nel West ci crede più. Secondo le dichiarazioni del generale Oleksandr Syrskyj, comandante in capo delle forze armate ucraine, solo un quarto dei missili cruise e dei razzi russi viene abbattuto. Per i droni a basso costo, è due terzi. Tuttavia, questi droni servono principalmente per ingaggiare la difesa aerea e il danno reale è causato dagli impatti delle armi di precisione.

Razzi, Droni, Missili Cruise

Il lunedì, sono stati utilizzati tre missili ipersonici Kinzhal, insieme a 115 missili cruise, 77 Kh-101, 28 del tipo Kalibr e 10 Kh-59/69 aria-terra. L'Ucraina afferma di averne abbattuti 99. Naturalmente, è difficile determinare il numero esatto di "colpi", ma la discrepanza con le figure di Syrskyj è notevole. L'account "AMK Mapping" analizza che nessuno dei missili Kinzhal è stato abbattuto e stima un numero conservativo di 56 colpi da missili cruise. Alcuni dei oltre cento droni utilizzati potrebbero anche aver raggiunto i loro obiettivi. La notte successiva, il 26-27 agosto, i russi hanno utilizzato meno armi ma hanno comunque lanciato tre missili ipersonici Kinzhal, cinque missili cruise Kh-101 e sessanta droni.

Questi numeri sono allarmanti. La logica "più della metà è almeno stata abbattuta" non si applica qui, poiché le armi che passano causano danni massivi. In questo caso, 60 obiettivi critici sono stati danneggiati in un solo attacco, anche se più armi possono colpire lo stesso obiettivo. A causa dei massicci attacchi degli ultimi mesi, circa l'80-90% della capacità di generazione di energia termica dell'Ucraina e circa il 45% di quella idroelettrica sono stati persi.

Danno permanente

A differenza degli attacchi precedenti, quelli del 2024 stanno causando danni irreparabili perché i missili cruise russi colpiscono i grandi hangar centrali delle centrali elettriche. Tale danno può essere riparato solo ricostruendo. I blackout temporanei hanno poca importanza, poiché gli operatori reagiscono agli "shock" della rete. Un "blackout" completo e continuo non è previsto. In una rete di alimentazione, l'offerta e la domanda devono sempre essere sincrone. Se grandi consumatori industriali vengono tolti dalla rete, una rete con una capacità notevolmente ridotta può ancora funzionare a un livello basso.

Finora, i russi si sono concentrati sulle centrali elettriche a carbone e a gas, che ora sono quasi completamente distrutte. L'ultima escalation, l'attacco alla centrale idroelettrica sulla diga della riserva di Kiev, indica che Mosca mirerà sempre più alle centrali idroelettriche, nonostante il rischio di danneggiare le dighe. Analogamente, come visto d'estate, le fabbriche militari situate nelle città sono state pesantemente prese di mira. Anche se una rottura improvvisa della diga fino in fondo, come in un film catastrofico, è improbabile a causa di un colpo accidentale, l'allagamento di grandi aree abitate è possibile. L'energia è ancora disponibile principalmente grazie al funzionamento continuo delle centrali nucleari ucraine.

Attacchi a intervalli

I nodi e i sottostazioni della rete di alimentazione potrebbero essere rapidamente ripristinati da Kiev con l'aiuto degli alleati. Tuttavia, i danni alle strutture sono permanenti. I russi attaccano queste installazioni con tale intensità che devono essere ricostruite praticamente da zero. La Russia sta causando quindi danni duraturi che persisteranno oltre la guerra. La Scuola di Economia di Kiev (KSE) ha stimato i danni nel settore energetico soli circa 50 miliardi di euro entro giugno.

I russi non sono in grado di lanciare centinaia di missili cruise e droni ogni giorno. Questi attacchi avvengono a intervalli di diverse settimane, con il tempo necessario anche per valutare gli effetti degli attacchi precedenti e designare nuovi obiettivi. Se i russi continueranno questa offensiva, ci saranno probabilmente più vittime civili. Nel settore energetico, i bersagli facili sono già stati distrutti, lasciando solo quelli più rischiosi.

Nel complesso, la consegna insufficiente e ritardata dei sistemi di difesa aerea dall'Occidente all'Ucraina si sta dimostrando costosa. Anche se la difesa aerea può ostacolare gli attacchi russi, non può farlo in misura sufficiente per prevenire gravi danni. Attualmente, l'Ucraina corrisponde alla descrizione data da Adolf Galland, un famoso pilota di caccia della seconda guerra mondiale: è una "casa senza tetto".

Kiev colpisce a sua volta

La contromisura più efficace di Kiev non è la protezione del proprio territorio, ma gli attacchi profondi in Russia. Per questo, le armi fornite dall'Occidente devono continuare ad essere utilizzate, senza restrizioni o con limitazioni limitate. Finora, l'Ucraina si è affidata ai droni di propria produzione, basati su aerei ultraleggeri e con un raggio molto lungo. Ci sono stati molti successi spettacolari, especially against oil depots and refineries, which are suitable targets due to their explosive and flammable fuels. The destruction effect is mainly caused by the subsequent fires, not just the limited warhead.

I droni potrebbero non essere armi indistruttibili, ma la Russia ha già abbastanza da fare nel gestire l'immensità del suo territorio e proteggere numerosi potenziali obiettivi. Il 27 agosto, il Presidente Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina aveva testato con successo il suo primo missile balistico. Con la capacità di produrre le proprie armi, il paese può liberarsi dalle limitazioni imposte dagli alleati occidentali. Si trattava di un passo che era ampiamente previsto. Già durante l'era sovietica, diverse corporation della difesa operavano nel paese. La conoscenza tecnica esiste ancora. Al giorno d'oggi, costruire missili non è un compito impossibile, soprattutto considerando che Kyiv probabilmente ha accesso a tutti i componenti essenziali dall'Occidente. La parte più difficile sarà progettare una testata efficace, in grado di colpire autonomamente il bersaglio, non la parte del missile responsabile del suo tragitto balistico. Entrambe le parti intensificheranno i loro attacchi aerei, con conseguenze più gravi.

