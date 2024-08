Intensificarsi degli scontri tra il gruppo militante libanese Hezbollah e Israele

Secondo il resoconto di Hezbollah, i loro combattenti hanno scatenato numerosi razzi su "territori nemici" lungo il confine con Israele nelle prime ore del mattino, rilasciando anche numerosi droni da combattimento. Questa azione è stata una rappresaglia per la morte del loro capo militare, Fuad Shukr, caduto in un attacco aereo israeliano alla fine di luglio.

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che l'obiettivo principale di questo attacco era la base militare israeliana di Glilot vicino a Tel Aviv, che si dice ospiti il "quartier generale principale dei servizi di intelligence militare israeliani". Tuttavia, un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato all'AFP che la base di Glilot non è stata colpita.

Nasrallah ha contestato le affermazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu secondo cui Israele avrebbe intercettato numerosi razzi di Hezbollah e distrutto molti lanciarazzi. Ha dichiarato che solo "pochissimi" lanciarazzi sono stati distrutti. Secondo Hezbollah, l'offensiva contro Israele è stata un "successo totale".

L'esercito israeliano ha dispiegato circa 100 caccia per distruggere i lanciarazzi di Hezbollah diretti verso Israele settentrionale e centrale. Successivamente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato in una riunione del governo che questi attacchi preventivi israeliani contro i bersagli in Libano non sono l'"atto finale" nella lotta contro Hezbollah, affermando: "Chi ci attacca, noi lo colpiamo".

Il segretario degli Esteri britannico, David Lammy, ha invitato le parti in conflitto a evitare ulteriori escalation nel Medio Oriente "in qualsiasi circostanza". Durante una telefonata con il ministro degli Affari strategici israeliano Ron Dermer, ha sottolineato il sostegno di Londra alla sicurezza di Israele, nonché "l'importanza della moderazione".

In risposta all'intenso bombardamento, Israele ha dichiarato uno stato di emergenza di 48 ore, attivando il sistema di difesa aerea Iron Dome. I video ottenuti dall'AFP hanno mostrato numerosi missili intercettori israeliani che si levavano nel cielo della Galilea. Un fotografo dell'AFP ha riferito di aver visto un drone di Hezbollah abbattuto dall'aeronautica israeliana.

Il portavoce dell'esercito israeliano, Nadav Shoshani, ha dichiarato che l'attacco con i razzi di domenica era parte di una più ampia offensiva che Hezbollah stava pianificando da tempo. La maggior parte di questa offensiva è stata respinta in questa occasione, ha ammesso.

I testimoni oculari nella città israeliana settentrionale di Acre hanno riferito che un edificio è stato colpito da un razzo, causando danni a tre case vicine. Sono state segnalate tre vittime in Libano a causa degli attacchi israeliani.

Un comunicato stampa del gruppo yemenita affiliato all'Iran, i ribelli Houthis, ha accolto l'attacco di Hezbollah, dichiarando che seguirà una risposta simile all'attacco israeliano contro la città yemenita di Hodeida di inizio mese.

Di conseguenza, British Airways e Air France hanno temporaneamente sospeso i voli verso e da Tel Aviv a causa delle attuali condizioni. Lufthansa aveva già esteso la sospensione dei suoi voli a Beirut fino alla fine di settembre e non effettua voli a Tel Aviv o Tehran fino al 2 settembre.

