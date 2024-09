Intensi temporali provocano inondazioni in alcune zone di Roma

Strade intasate e alberi sradicati - una tempesta estiva rapida e intensa ha inondato alcune parti del cuore d'Italia a Roma. In meno di un'ora, circa 60 litri di pioggia per metro quadrato hanno colpito il centro della città, una quantità che normalmente si vede in un intero mese di ottobre, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, citando l'amministrazione locale di Roma.

L'arrivo della tempesta è stato improvviso e ignorato dalle previsioni meteorologiche, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, consigliera ambientale di Roma, secondo Ansa. Prima dell'arrivo della tempesta, i servizi di emergenza erano impegnati a spegnere alcuni incendi. La tempesta è arrivata con forti raffiche di vento, allagando anche alcuni passaggi sotterranei. Sono previste altre tempeste per i prossimi giorni, accompagnate da temperature daytime di 32 gradi.

La Commissione ha espresso preoccupazione per l'infrastruttura della città, poiché diverse stazioni della metropolitana sono state allagate a causa del forte acquazzone. Date le condizioni estreme della tempesta, la Commissione ha suggerito di rinforzare i sistemi di drenaggio di Roma per gestire meglio gli eventi meteorologici futuri.

