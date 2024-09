Intensi incendi forestali avvolgono la capitale dell'Ecuador di smog.

"Avevo due frigoriferi, fornelli, serbatoi di carburante, letti, tavoli da pranzo, insomma di tutto. Come potete vedere, sta andando tutto in fiamme... È un disastro," ha espresso Maria Sarango, una residente che ha tragicamente perso la sua casa e tutti i suoi averi nell'incendio di Quito.

Ha condiviso la sua storia con CNN, in piedi tra le rovine annerite della sua casa su una collina. "Non ce lo aspettavamo. Mia madre è anziana. Ha 95 anni. La polizia ha dovuto aiutarla a evacuare perché non può camminare," ha condiviso.

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha posticipato la sua visita all'ONU a New York, dove avrebbe dovuto parlare all'Assemblea Generale, martedì sera. Ha deciso di tornare a casa per supervisionare gli sforzi del governo nel rispondere all'incendio.

Circa 200 pompieri con 65 veicoli stanno lottando contro le fiamme, aiutati da almeno 30 autobotti, secondo il sindaco di Quito, Pabel Muñoz.

Le scuole sono state chiuse mercoledì, ha aggiunto Muñoz, invitando i residenti a rimanere indoors per evitare problemi di salute a causa della scarsa qualità dell'aria.

"I sono fuggita ieri sera alle 9. Ho dovuto lasciare perché facevo fatica a respirare e i miei occhi erano afectati. Così, sono uscita con mio marito e abbiamo preso una strada alternativa, tornando questa mattina," ha condiviso una residente di Quito di nome Margarita, che ha anche evacuato.

Le autorità sospettano che l'incendio sia stato appiccato deliberatamente e lo stanno trattando come un "incidente criminale e terroristico", secondo il sindaco.

"Dopo gli incidenti avvenuti in diverse parti della città ieri, la polizia ecuadoregna sta conducendo indagini per trovare e arrestare i responsabili di questi eventi. Non ci fermeremo fino a quando non identificheremo le persone che hanno messo in pericolo la sicurezza dei cittadini e hanno danneggiato la fauna e la vegetazione della città," ha dichiarato la Polizia Nazionale mercoledì, invitando il pubblico a fornire informazioni.

L'incendio furioso si verifica in mezzo alla grave siccità dell'Ecuador, portando le autorità a implementare tagli di corrente programmati in determinate aree del paese.

Maria Sarango ha espresso la sua preoccupazione per sua madre di 95 anni che viveva nelle Americhe, esprimendo sollievo che la polizia l'ha aiutata a evacuare durante la crisi. "Spero che non accada in nessuna parte del mondo," ha lamentato.

