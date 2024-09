- Intense piogge e temporali di tuono che colpiscono la regione sud-occidentale.

In Baden-Württemberg, c'è ancora la possibilità di temporali intensi e isolati con forti piogge. Inizialmente, questi sono previsti per la regione occidentale, poi si diffonderanno in tutta la nazione. Il Servizio Meteorologico Tedesco prevede anche la possibilità di occasionali raffiche di vento fresco o forte, fino a 60 km/h, e grandine. La Foresta Nera raggiungerà un massimo di 20 gradi, mentre lungo il Tauber le temperature saliranno a 26 gradi.

Durante la notte di giovedì, le temperature sono previste scendere tra 18 e 13 gradi, con meno pioggia e tanto sole fino a mezzogiorno. Successivamente, il servizio meteo suggerisce piogge sparse e temporali, pioggia intensa localizzata e raffiche di vento. Le temperature variano tra 19 e 29 gradi.

Si prevedono piogge ripetute nella notte di venerdì, con temperature tra 17 e 12 gradi. Durante il giorno, il servizio meteo prevede un aumento della copertura nuvolosa, con occasionali temporali intensi e piogge sparse. Le temperature variano tra 20 e 28 gradi.

Entro la notte di sabato, il pronostico suggerisce condizioni per lo più asciutte con temperature tra 17 e 10 gradi. Durante il giorno, gli esperti meteorologici prevedono ampio sole. Le temperature massime saranno di 24 nelle montagne e fino a 29 gradi lungo l'Alto Reno.

Despite le condizioni prevalentemente soleggiate di giovedì, si prevedono piogge sparse e temporali con raffiche di vento nel corso della giornata. Il tempo a Baden-Württemberg per tutta la settimana rimane incerto, con la possibilità di ulteriori temporali intensi e forti piogge.

