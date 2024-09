- Intense piogge e temperature torride iniziano la settimana.

Il lunedì, la Baviera è colpita da tempeste mattutine con forti piogge e grandine in alcune zone. Come suggerito dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), il sistema di alta pressione che controlla il tempo si sta spostando verso il Mare di Barents. Il tempo è caratterizzato da temperature soffocanti e umidità in aumento. Gli specialisti del tempo hanno emesso un avviso mattutino per le probabili condizioni meteorologiche avverse e intense tempeste in Swabia, Media Franconia e Alta Baviera. Tuttavia, martedì potrebbe riportare calore e sole, ma ci potrebbe essere anche la possibilità di rari acquazzoni isolati e tempeste. Le temperature massime previste oscillano tra i 25 e i 31 gradi.

