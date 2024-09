Intense aggressioni in uno scontro televisivo tra Trump e Harris

Durante il dibattito, Harris, con l'obiettivo di ispirare una visione di una nazione riconciliata, ha dipinto Trump come colui che rappresenta il declino dell'America e uno "stato caduto".

I due candidati, senza precedenti incontri personali, hanno iniziato con una stretta di mano rapida prima di tuffarsi in scambi ostili.

"Donald Trump ci ha lasciato a lottare con la peggiore disoccupazione dal Grande Depressione" ha narrato Harris, criticando il mandato di Trump (2017-2021). Il repubblicano, ha dichiarato, era responsabile del "più significativo attacco alla nostra democrazia dal Guerra Civile". Lei e il Presidente Joe Biden avevano, come lei ha detto, "gestito gli errori di Trump" da allora.

Trump ha espresso le sue critiche ancora una volta, etichettando Harris come "socialista" e sostenendo che non aveva una solida strategia. "Ha imitato la strategia di Biden, che si riduce a: 'Proveremo a ridurre le tasse'" ha detto il miliardario di 78 anni. Ha ripetutamente accusato il suo avversario democratico di diffondere falsità nelle sue dichiarazioni.

Sul tema dell'aborto, Harris ha sostenuto che Trump stava diffondendo "numerosi falsi". Come presidente, aveva personalmente scelto tre giudici della Corte Suprema per annullare il diritto nazionale all'aborto. Fabbricando questi eventi, "sta degradando le donne americane" ha dichiarato la vicepresidente.

In politica estera, Harris ha sostenuto che Trump era una figura di ridicolo a livello internazionale. "I leader mondiali stanno ridendo di Donald Trump" ha affermato Harris. L'ha accusato di schierarsi con i repressori come il Presidente russo Vladimir Putin, che "lo divorerebbe per pranzo". I dittatori e gli autocrati adoravano vedere Trump alla Casa Bianca perché sapevano che potevano "costringerlo con adulazione e favori".

Trump ha ribadito il suo diniego della sua sconfitta nelle elezioni del 2020. "Ascolta, ci sono prove sufficienti. Devi solo esaminarle... Ho ottenuto quasi 75 milioni di voti, il numero più alto mai ottenuto da un presidente in carica", ha detto Trump.

Il repubblicano Trump non aveva riconosciuto la sua sconfitta elettorale al detentore dell'ufficio, Joe Biden, nel 2020, dichiarando invece che gli era stato negato la vittoria. A causa dei suoi sforzi per rovesciare il risultato e trasformarlo in una vittoria, l'81enne sta affrontando due processi.

Nella campagna elettorale di quest'anno, Trump non ha lasciato dubbi sul fatto che avrebbe rifiutato di accettare una sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2024 e l'avrebbe contestata. Harris ha ricordato a Trump i suoi vari problemi legali e la sua condanna nel caso di denaro silenziato.

Questo è stato il primo dibattito televisivo tra Trump e Harris. Subito dopo la fine del dibattito, il team di Harris ha sfidato l'81enne repubblicano a un dibattito successivo. Al momento, nessuna delle due parti ha concordato su ulteriori date.

Trump ha dichiarato che era il suo "migliore dibattito" e ha accusato i due moderatori dell'ABC di avere pregiudizi. "Erano tre contro uno" ha scritto sulla sua piattaforma online, Truth Social.

Pochi minuti dopo la fine del dibattito, la pop star Taylor Swift ha fatto una sorpresa: ha annunciato su Instagram che avrebbe votato per Harris nelle elezioni del 5 novembre.

despite her efforts to portray a united nation, Harris acknowledged the significant impact of Trump's term, leading to an 'Election defeat' in 2020 for the Republican. Trump, however, continues to deny his 'Election defeat' and refuses to acknowledge Joe Biden as the rightful winner.

