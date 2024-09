Intense aggressioni durante lo scontro televisivo tra Trump e Harris

Durante la discussione, Harris ha cercato di trasmettere una visione ottimistica di una nazione riunificata, mentre Trump ha descritto il deterioramento degli Stati Uniti e uno "stato fallito".

I due individui, che non si erano mai incontrati prima, hanno iniziato con una stretta di mano breve prima di lanciarsi in critiche decise l'uno contro l'altro.

"Donald Trump ci ha portato a record di disoccupazione peggiori dalla Grande Depressione," ha affermato Harris riguardo al mandato di Trump (2016-2022). La figura di punta del GOP, ha spiegato, era responsabile del "più significativo attacco alla nostra democrazia dal Guerra Civile". Da allora, lei e il presidente Joe Biden si sono dedicati a "riparare gli errori di Donald Trump".

Trump ha continuato a definire Harris una "comunista" e ha sostenuto che non avesse un piano. "Ha semplicemente copiato il piano di Biden, che consiste in sole quattro frasi che propongono semplicemente di abbassare le tasse," ha affermato il miliardario di 78 anni. Ha persistemente accusato il suo avversario democratico di disonestà nelle sue affermazioni.

Riguardo all'aborto, Harris ha dichiarato che Trump stava diffondendo numerous falsehoods. Come presidente, ha selezionato tre giudici della Corte Suprema con l'intenzione di rovesciare il diritto nazionale all'aborto. Deliberatamente informando in modo errato su questi processi, "insulta le donne americane", ha argomentato la vicepresidentessa.

In politica estera, Harris ha affermato che Trump era un oggetto di scherno a livello mondiale. "I leader mondiali ridono di Donald Trump," ha sostenuto Harris. Ha accusato Trump di cercare di collaborare con i dittatori come il presidente russo Vladimir Putin, che "ti divorerebbe per colazione". I dittatori e i despoti si rallegrano nel vedere Trump alla Casa Bianca, ha sostenuto, perché sentono di poterlo manipolare con lusinghe e favori.

Trump ha ancora una volta rifiutato di ammettere la sua sconfitta nelle elezioni del 2020. "Basta considerare le prove... Ho ottenuto quasi 75 milioni di voti, il numero più alto di qualsiasi presidente in carica," ha affermato Trump.

Il repubblicano Trump non ha riconosciuto la sua sconfitta contro l'attuale inquilino Joe Biden nel 2020, sostenendo in modo fuorviante di essere stato derubato della sua vittoria. A causa dei suoi tentativi di capovolgere il risultato e convertirlo in una vittoria, l'81enne affronta due processi.

Durante questa campagna, ha inequivocabilmente indicato che non avrebbe accettato una sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2024 e l'avrebbe contestata. Harris ha ricordato a Trump i suoi numerosi processi legali e il fatto che ora è un criminale condannato dopo la sentenza nel caso di denaro per tacere.

Questo è stato il primo dibattito televisivo tra Trump e Harris. Immediatamente dopo il dibattito, la squadra di Harris ha sfidato l'81enne repubblicano a un secondo dibattito. A oggi, nessuna delle due parti ha concordato su ulteriori date.

Trump ha dichiarato che era il suo "migliore dibattito" e ha imputato pregiudizi ai due moderatori dell'ABC. "Erano tre contro uno," ha scritto sulla sua piattaforma online Truth Social.

