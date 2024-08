- Intensa lite tra Ramelow, Voigt e Höcke a Suhl

Il leader della Turingia Bodo Ramelow del partito di Sinistra ha invitato gli altri partiti a collaborare prima delle elezioni statali, poiché un'amministrazione monopartitica non è fattibile. Parlando durante un dibattito con il giornale "Freies Wort" a Suhl, ha dichiarato: "Non possiamo gestire un governo di minoranza". Il partito vincitore tra i contendenti democratici dopo il voto del 1° settembre dovrebbe rivolgersi agli altri, ha suggerito. Esprimendo la sua apertura al dialogo, ha detto: "Parlerò con la CDU se estenderanno un invito", ha detto Ramelow.

Le scintille sono volate durante il dibattito, con il candidato principale dell'AfD Björn Höcke e Ramelow che hanno avuto scambi accesi, così come Höcke e il candidato principale della CDU Mario Voigt. Höcke ha rivolto la sua animosità verso Ramelow, dicendo: "La tua presenza qui è un'offesa per molti". Ramelow ha risposto: "Condivido il tuo sentimento".

Durante la discussione, Höcke, che ha definito la CDU e la Sinistra "partiti cartello", ha ricevuto frequenti applausi dal pubblico. "Siamo a un comizio dell'AfD o a un forum di lettori?" Ramelow ha detto scherzosamente al pubblico.

La politica energetica è stata uno dei temi più dibattuti. Höcke ha espresso l'opposizione dell'AfD all'energia eolica e ha sostenuto il reinserimento della cooperazione energetica con la Russia. Voigt ha suggerito un'infrastruttura energetica mista, criticando Höcke per mancare di soluzioni pratiche per la Turingia.

Secondo i recenti sondaggi, l'AfD guida la corsa con uno sconcertante 30%, mentre gli altri partiti si rifiutano di allearsi con loro. La CDU segue al 23%, e la Sinistra al 13-14%. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia classifica l'AfD come estremista di destra provata e la tiene d'occhio.

In vista delle elezioni al Landtag, Bodo Ramelow ha sottolineato la necessità di collaborazione tra i partiti, suggerendo che un'amministrazione monopartitica non è fattibile a causa del panorama politico della Turingia. Despite the heated exchanges with AfD's Björn Höcke during the debate, Ramelow indicated his openness to dialogue with the CDU if they extend an invitation, demonstrating his commitment to potential coalition building.

