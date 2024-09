Intensa faida tra Zelensky e repubblicani americani

Nella situazione ucraina, c'è apprensione riguardo a una possibile vittoria di Donald Trump e all'eventuale arresto delle consegne di armi vitali. I già tesi rapporti tra Kyiv e i repubblicani americani sembrano raggiungere un nuovo punto basso, alimentando ulteriormente queste apprensioni.

Durante la visita di Volodymyr Zelensky a Washington, le tensioni tra Kyiv e i repubblicani americani stanno aumentando. Il presidente della Camera Mike Johnson ha recentemente richiesto l'espulsione dell'ambasciatore ucraino a Washington, Oksana Markarova, causando un putiferio in Ucraina.

Come ha affermato l'ex portavoce di Zelensky, Iuliia Mendel, su X, "L'Ucraina è diventata un granello di sabbia nella tempesta politica americana. Mosca sta facendo salti di gioia". L'atmosfera tesa amplifica le paure ucraine di una vittoria del candidato repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre. "Senza il sostegno degli Stati Uniti, è impossibile continuare la nostra difesa", ha dichiarato Mendel.

Il repubblicano Mike Johnson ha affermato che la visita di Zelensky, che includeva anche un tour di una fabbrica di munizioni in Pennsylvania - uno stato chiave della competizione - era "progettata per aiutare i democratici e interferire chiaramente nelle elezioni". Johnson ha accusato l'ambasciatrice Markarova di aver intenzionalmente escluso i repubblicani dalla visita, implicando un'interferenza nelle politiche interne degli Stati Uniti in una lettera a Zelensky pubblicata su X.

Johnson aveva già trattenuto il pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari per l'Ucraina a causa di dispute interne del partito, portando i soldati ucraini pericolosamente vicini a gravi insuccessi sul campo di battaglia.

Nessun incontro con Zelensky

Johnson non si siederà con Zelensky durante la sua apparizione al Campidoglio, il cuore del Congresso americano. Tuttavia, il presidente ucraino è atteso per conversare con diversi membri della Camera, inclusi i presidenti repubblicani di vari comitati. È anche invitato a una riunione bipartitita con i senatori, guidata dal leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer.

Recentemente, Zelensky ha irritato i repubblicani criticando J.D. Vance, il candidato alla vicepresidenza di Trump, definendolo "troppo radicale" per aver suggerito che l'Ucraina dovrebbe cedere alcuni territori per porre fine alla guerra. Zelensky ha anche respinto le affermazioni di Trump secondo cui potrebbe concludere rapidamente la pace, affermando: "La mia opinione è che Trump non ha una comprensione chiara su come porre fine alla guerra, anche se pensa di averla".

Una vittoria di Trump porrebbe numerose domande spinose per l'Ucraina. Il candidato repubblicano è scettico sulle consegne di armi e afferma di poter concludere rapidamente la guerra - il che potrebbe comportare l'interruzione delle consegne. Secondo il quotidiano britannico "The Times", il "piano di vittoria" che Zelensky sta presentando negli Stati Uniti include garanzie di sicurezza occidentali "a prova di Trump", simili a un patto di difesa collettiva della NATO, come aspetto chiave.

Trump critica l'aiuto miliardario

Di recente, Trump ha espresso il suo dissenso nei confronti del presidente ucraino, affermando che gli Stati Uniti continuano a distribuire miliardi di dollari a un uomo "che non sigla l'accordo" per concludere la guerra. Questa visita ha suscitato più dibattiti a Washington di qualsiasi altra visita di Zelensky dal

