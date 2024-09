- Intensa discussione sulle conseguenze dell'incidente di accoltellato di Solinger

Dopo l'attacco con il coltello a Solingen che ha causato tre morti, il Parlamento di Amburgo ha affrontato un acceso dibattito su come affrontare le azioni del sospetto islamista. C'è stato un consenso universale sul fatto che questo crimine meritasse una punizione e conseguenze severe. Tuttavia, non c'è stata unanimità su ciò che queste conseguenze avrebbero dovuto essere. Il senatore responsabile per gli Affari Interni, Andy Grote (SPD), era assente dalla sessione.

AfD: "I cittadini vivono nella paura nel loro stesso paese"

L'AfD, che ha avviato la discussione, ha ribadito la sua opposizione inflessibile alla migrazione. Alla luce degli eventi a Solingen e altrove, il capo della fazione AfD Dirk Nockemann ha affermato che la morte è diventata un compagno inesorabile e poi ha aggiunto: "Noi cittadini, in sostanza, siamo diventati rifugiati nel nostro stesso paese." Nockemann ha accusato i partiti al governo e la CDU di cercare di salire su un treno in movimento. Ha criticato i cristiano-democratici per aver appoggiato la politica dei rifugiati della cancelliera Angela Merkel (CDU) nel 2015, definendoli "tifosi".

Una forte replica è arrivata dalla capogruppo dei Verdi Jennifer Jasberg: "Björn Höcke è un neona Nazista e l'AfD è un partito riconosciuto di estrema destra in Turingia e Sassonia, e Nockemann ora chiede la dissoluzione del muro contro di loro. Questo non dovrebbe essere dimenticato." Chiaramente, un atto come quello di Solingen merita una punizione e una condanna severe, ha detto Jasberg. Tuttavia: "Considerando le implicazioni della svalutazione dei rifugiati e la violenza che ne deriva, sarebbe avventato trasformare questo atto orribile in uno stimolo emotivo e sfidare apertamente le leggi del nostro stato costituzionale e dell'Unione Europea."

Jasberg: Non influenzata da dibattiti divisivi

Ha anche riconosciuto la minaccia dell'islamismo in aumento, ma ha temuto che sarebbe stato difficile combatterlo "se ci lasciamo governare da questi dibattiti divisivi". Inoltre, Jasberg ha sottolineato: "Chiunque ora metta in discussione il diritto d'asilo e cerchi di negare l'ingresso ai rifugiati al confine dovrebbe dimostrare come intende farlo senza violenza."

Il capogruppo SPD Dirk Kienscherf ha sottolineato che le persone con backgrounds culturali e religiosi diversi sono un parte integrante della comunità diversificata. "Tuttavia, è chiaro che sosteniamo anche la deportazione coerente di coloro che non hanno permessi di residenza, in particolare i criminali, e la lotta contro l'islamismo." Ciò richiede una gestione migliorata e controlli migratori più stretti a livello nazionale e UE, nonché un rafforzamento della sicurezza interna.

Thering: "Non sono necessarie altre deliberazioni in questo momento"

Il capo della fazione CDU e leader dell'opposizione Dennis Thering ha accusato l'AfD di sfruttare l'incidente di Solingen a scopo elettorale. "Lo trovo ripugnante, è solo triste." Allo stesso tempo, ha sostenuto un cambiamento nella politica migratoria. Ciò include il rafforzamento dei controlli alle frontiere, il respingimento dei richiedenti asilo ai confini europei, l'elaborazione delle richieste di asilo fuori dall'Europa e l'implementazione di espulsioni su larga scala, anche in Afghanistan e Siria. "Non abbiamo bisogno di ulteriori deliberazioni e commissioni in questo momento", ha detto Thering. La Danimarca e la Svezia hanno dimostrato che un cambiamento è possibile.

Per la capogruppo parlamentare di sinistra Cansu Özdemir, gli estremisti di destra e gli islamisti sono gemelli ideologici, hanno una relazione simbiotica. "Il neo-nazista in Germania sarebbe probabilmente l'estremista islamico in Siria." Entrambi sono misogini e omofobi e regressivi. "Sono anti-semiti e si considerano vittime." Si impongono sul chi vive e muore, ha detto Özdemir, traendo paralleli tra l'NSU in Germania e lo Stato Islamico in Siria. L'atto di Solingen merita conseguenze. Ma la soluzione non sono le espulsioni di massa. "Chiunque vogliareally combattere l'islamismo deve investire nella prevenzione, deve bandire le organizzazioni islamiche radicali come 'Muslim Interactive' e cessare di fornire armi ai dittatori come la Turchia e l'Arabia Saudita nella politica estera."

